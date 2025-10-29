Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64: Municipio Da Lista de Adultas que Faltan

La entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años de edad se lleva a cabo en octubre y noviembre 2025, pero a través de redes sociales un municipio dio a conocer la lista de adultos mayores que faltan por recoger su medio de pago, por eso acá te damos los nombres de las personas que deben acudir a su Módulo de Bienestar más cercano para recibir su credencial.

Todas las personas que hicieron su inscripción al apoyo de 3 mil pesos, en una nota ya te dijimos cuáles son los cinco requisitos a cumplir para recoger la Tarjeta de Bienestar de la pensión mujeres de 60 a 64 años. De igual forma, te contamos de la nueva fecha en que depositarán el primero pago a las beneficiarias en 2025.

¿Qué adultas mayores faltan de recoger su Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años?

A través de redes sociales, la Secretaría de Bienestar del Valle de Chalco Solidaridad, en el Edomex, publicó una lista de 22 mujeres que hicieron su registro con éxito, pero aún no logran ser localizadas para que acudan por su tarjeta de la pensión adultos mayores 60 a 64 años.

Es importante recordar que el próximo 7 de noviembre 2025 es el último día en que se va a realizar la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, por eso es importante que las adultas mayores sepan cómo saber si ya esta listo su medio de pago para que acudan por él.

Lista completa de adultas mayores que deben recoger su Tarjeta Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años

Para que no pierdas tiempo en la búsqueda, a continuación de dejamos los nombres de las mujeres que viven en Valle de Chalco Solidaridad y deben acudir por su Tarjeta del Bienestar:

Elsa Molina Hernández. Benita Pérez Pérez. María Teresa Córdova Fernández. Catalina Tolentino Segundo. Elvia Olivia Rosario González. María del Carmen Flores Estrada. María del Carmen León Sulvaran. Oliveria Vergas Hernández. Leticia Yepez Segovia. Julia Reyes Montes. Socorro Méndez Mendoza. Laura Gracida Jiménez. María Castillo García. María Eliodora Josefina Ugalde Cervantes. Rebeca Galicia Sebastián. Julia Valencia Cortez. Josefina Vidales Vega. Ofelia Rivera Cisneros. Guadalupe de Jesús Ramírez Silva. Angelina Francisca Delgado Hernández. María Elena Martínez Cruz. Laura Pérez Pérez.

Si alguien conoce a algunas de estas personas, es importante que les comuniquen que para la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años en octubre y noviembre 2025, es necesario llevar copia y original de su INE y el talón morado que recibieron al momento de hacer su registro al programa social.

