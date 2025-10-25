Próximo Pago Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: ¿Cobrarán Aguinaldo 2025?

Las millones de beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años están a la espera de las fechas oficiales del próximo pago. En medio de esta espera, y al acercarse noviembre, ha crecido la duda si habrá o no, un monto extra por concepto de aguinaldo 2025.

Cabe destacar que la Pensión Mujeres Bienestar forma parte de los nuevos programas sociales impulsados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tiene como objetivo reconocer el papel de las mujeres en la sociedad mediante un apoyo económico bimestral.

En tanto, el aguinaldo es una prestación obligatoria establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Este beneficio es exclusivo para quienes mantienen una relación laboral formal, y representa un ingreso fundamental para las familias mexicanas en la temporada navideña, pues suele destinarse a gastos, pago de deudas o ahorro.

¿Habrá aguinaldo en el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Por lo anterior, No. La Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, no incluye el pago de aguinaldo, ya que no se trata de una pensión contributiva o de un salario. Al no derivar de una relación laboral, no genera derechos ni obligaciones laborales como las de un patrón hacia un empleado.

Noticias relacionada: ¿Hay Una Pensión Para Mujeres de 50 Años? Estos Apoyos Bienestar Puedes Pedir si Tienes esa Edad

¿Cuáles son los requisitos para recibir los 3 mil pesos?

Los Requisitos principales son:

Nacionalidad: Ser mexicana, por nacimiento o naturalización.

Residencia: Comprobar residencia en México.

Edad: Tener entre 60 y 64 años cumplidos (en 2025 se incorporarán gradualmente todas las edades en este rango, empezando por 63 y 64 años).

No recibir otra pensión: No ser derechohabiente de otra pensión de tipo federal o estar inscrita en otro programa de pensión o apoyo económico.

Población específica: En algunos municipios, todas las mujeres de 60 a 64 años podrán recibir el apoyo desde el inicio, si pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas.

Historias recomendadas:

¿Cuándo Sale Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar Noviembre 2025? Estos Días Depositarían

¿Habrá Registro de Pensión Bienestar en Noviembre 2025 para Hombres y Mujeres de 60 a 64 Años?

¿Hay Una Pensión Para Mujeres de 50 Años? Estos Apoyos Bienestar Puedes Pedir si Tienes esa Edad