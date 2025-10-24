¿Habrá Registro de Pensión Bienestar en Noviembre 2025 para Hombres y Mujeres de 60 a 64 Años?

Estamos en los últimos días de octubre y muchas personas interesadas en recibir el apoyo de la Pensión Bienestar están esperando que se abra el registro para hombres mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años, por lo que ya se preguntan si habrá inscripciones en noviembre 2025.

Pese a que se había anunciado que en octubre se realizaría registro de la pensión para adultos mayores, la Secretaría de Bienestar no ha dado a conocer las fechas, y a solo una semana de finalizar el mes, es poco probable que se haga, debido a que los servidores de la nación están entregando apoyos por la emergencia que provocaron las lluvias.

Por ello, las personas que ya cuentan con la edad para inscribirse deberán esperar un poco más para incorporarse a la Pensión Bienestar de adultos mayores o de mujeres de 60 a 64 años, que otorgan 6,200 y 3,000 pesos bimestrales, respectivamente.

¿Habrá registro de la Pensión Bienestar en noviembre 2025?

Hasta el momento, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, no ha informado cuándo será la nueva etapa de registro para hombres mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años en 2025.

Sin embargo, parece poco probable que el registro de la Pensión Bienestar sea en noviembre de 2025, ya que en este mes se realizará la dispersión de los apoyos de programas sociales para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

¿Cuándo será el próximo registro de la Pensión Bienestar?

En caso de que las inscripciones no se realicen en la última semana de octubre, las personas interesadas en solicitar su incorporación deberán esperar hasta diciembre de 2025 para poder hacer su registro.

Esto se sabe, debido a que a inicios de año, Ariadna Montiel dio a conocer los meses de registro de la Pensión Bienestar y dijo que se tenía contemplado el último mes de 2025 para hacer las incorporaciones, sin embargo cuando se acerque este mes, la secretaria confirmará esta información, por lo que te recomendamos mantenerte pendiente.

