¿Cuándo Sale Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar Noviembre 2025? Estos Días Depositarían

El año entra en su recta final y para todas las personas que quieren saber cuándo cobran su apoyo los de 65 y más, acá te decimos qué día sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años y las fechas en que caerían los depósitos por letra a cada uno de los beneficiarios del programa social.

Para que nadie se pierda el último pago Bienestar del año, en una nota ya te dijimos cuánto van a cobrar de pensión los adultos mayores en noviembre 2025. Además, ya te dijimos qué actividad tendrá la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en este mismo mes.

¿Cuándo sale el calendario de pagos Bienestar noviembre 2025?

El calendario con las fechas de pago de la pensión adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años no tiene día oficial de publicación, pero es muy probable que sea dado a conocer el próximo lunes 3 de noviembre 2025.

La encargada de anunciar el calendario de pagos Bienestar adultos mayores será Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, ya sea en la mañana de la presidenta, Claudia Sheinbaum o a través de sus redes sociales oficiales.

Posibles fechas de pago de la Pensión Bienestar adultos mayores noviembre 2025

Debido a que en el calendario del Bienestar se establecen las fechas en las que se hacen los pagos a los beneficiarios de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido o CURP, normalmente los depósitos se realizan de lunes a viernes y en total son 18 días de pagos. Bajo este formato, las fechas de dispersión quedarían de la siguiente forma:

Letra A : Lunes 3 de noviembre 2025.

: Lunes 3 de noviembre 2025. Letra B : Martes 4 de noviembre 2025.

: Martes 4 de noviembre 2025. Letra C : Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.

: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025. Letras D, E, F : Viernes 7 de noviembre 2025

: Viernes 7 de noviembre 2025 Letra G : Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025

: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025 Letras H, I, J, K : Miércoles 12 de noviembre 2025

: Miércoles 12 de noviembre 2025 Letra L : Jueves 13 de noviembre 2025

: Jueves 13 de noviembre 2025 Letra M : Viernes 14 y lunes 17 de noviembre 2025

: Viernes 14 y lunes 17 de noviembre 2025 Letras N, Ñ, O : Martes 18 de noviembre 2025

: Martes 18 de noviembre 2025 Letras P, Q : Miércoles 19 de noviembre 2025

: Miércoles 19 de noviembre 2025 Letra R : Jueves 20 y viernes 21 de noviembre 2025

: Jueves 20 y viernes 21 de noviembre 2025 Letra S : Lunes 24 de noviembre 2025

: Lunes 24 de noviembre 2025 Letras T, U, V : Martes 25 de noviembre 2025

: Martes 25 de noviembre 2025 Letras W, X, Y, Z: Miércoles 26 de noviembre 2025

Recuerda que esta es solo es una simulación del calendario de pagos Bienestar de noviembre 2025, por lo que habrá que estar atentos a la información oficial que publique Ariadna Montiel Reyes con respecto al último depósito de la pensión adultos mayores, discapacitados, madres solteras trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años.

