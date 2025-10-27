Bienestar Cambia Fechas de Primer Pago de Pensión Mujeres 60 a 64 Años: ¿Cuándo Dan 3,000 Pesos?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer cuándo caerá el primer pago de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años, revelando que habrá nuevas fechas en las que se depositará el apoyo de 3,000 pesos.

Actualmente, el programa se encuentra entregando las tarjetas del Bienestar a casi dos millones de beneficiarias, por lo que muchas de ellas ya se preguntan cuándo pagarán por primera vez.

¿Cuándo dan primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar en 2025?

De acuerdo con las palabras de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el primer pago para las nuevas beneficiarias de 60 a 64 años caerá a finales de noviembre y durante el mes de diciembre en 2025.

Inicialmente, se había anunciado que las mujeres de 60 a 64 años, que hicieron su registro en agosto de este año, comenzarían a cobrar en noviembre conforme al calendario de pagos del Bienestar del bimestre de noviembre-diciembre 2025.

Sin embargo, esto no sucederá así, ya que las nuevas beneficiarias tendrán que esperar algunas semanas más para comenzar a disfrutar de su primer apoyo de 3 mil pesos, los cuales se depositan directamente a la tarjeta Bienestar.

¿Cómo consultar cuándo cae pago de Pensión Mujeres de 60 a 64 años?

La titular de la Secretaría de Bienestar también informó que las nuevas beneficiarias recibirán un mensaje de texto SMS, en el cual se les avisará cuando esté listo su primer depósito de 3,000 pesos.

"1 millón 349 mil mujeres ya recibieron su tarjeta y los depósitos se realizarán hacia el final del mes de noviembre, principios de diciembre. Se les enviará también un mensaje de texto cuando les haya caído por primera vez su depósito. En adelante, van a recibir su pago cada bimestre con la pensión de adulto mayor, con la pensión de discapacidad, con quien ya recibe la pensión de 63 y 64 años, para que posteriormente estén atentas al calendario", informó Ariadna Montiel Reyes.