¿Pensión Mujeres de 30 a 64 Años Abre Registro en Noviembre o Diciembre? Alista Estos Documentos

Se vienen días de pago para millones de beneficiarios en México y debido a que la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad tiene mucha demanda por el apoyo económico de 19,200 pesos que brinda al año, acá te decimos si dicho programa abrirá registro en noviembre o diciembre 2025, para que prepares todos los documentos que necesitas para hacer tu inscripción.

Para que los beneficiarios y adultos mayores estén al tanto de lo que se viene, en una nota ya te dijimos si habrá pago o registro a la Pensión Mujeres y Hombres Bienestar de 30 a 64 años en noviembre 2025 y cuándo sale el calendario de pagos por letra de este mes.

Video: Pensión Mujeres Bienestar 2025: Registro, Fechas y Documentos para Recibir 3 Mil Pesos

¿Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años abre registro en noviembre o diciembre 2025?

Es muy poco probable que para el mes de noviembre se abra registro a la pensión de 30 a 64 años, ya la prioridad será depositar el pago de 3,200 pesos a todas las mujeres que ya son beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de la personas con discapacidad. Lo que sí es que para diciembre puede llegar la última inscripción del año, esto se acuerdo con palabras que Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, brindó a inicios de año, al revelar los meses en los que se recibirían solicitudes.

Nota relacionada: Nuevo Apoyo a Mujeres de 18 a 64 Años Da 2 Mil al Mes: Requisitos y Link de Pre-Registro en 2025

Todas las mujeres de 30 a 64 años que presenten alguna discapacidad permanente y vivan en alguno de los siguientes estados pueden recibir el apoyo de 3,200 pesos, esto gracias al convenio para la universalización de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad.

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Ciudad de México Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Para los estados sin convenio, las mujeres de 30 a 64 años pueden recibir la pensión si viven en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Qué documentos piden para el registro a la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2025?

Las mujeres que deseen inscribirse a la pensión para discapacitados de 30 a 64 años, deben contar con los siguientes documentos, en original y copia, para inscribirse:

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

Nota relacionada: ¿Habrá Registro de Pensión Bienestar en Noviembre 2025 para Hombres y Mujeres de 60 a 64 Años?

Será importante que en el tramo final de año, las personas interesadas en inscribirse a la Pensión Bienestar para mujeres de 30 a 64 años deben estar pendientes de todo lo que anuncie la Secretaría de Bienestar o Ariadna Montiel en sus redes sociales oficiales con respecto a un posible nuevo registro en 2025.

Historias recomendadas: