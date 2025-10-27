¿Qué Programas Bienestar Dan Pago en Noviembre? Es Mes de Aguinaldo para Estas Mujeres y Hombres
Andrés Olmos | N+
Entre calendario de pagos, checa los seis apoyos Bienestar que depositan a sus beneficiarios en noviembre 2025 y qué hombres y mujeres cobran su aguinaldo
Llegamos al penúltimo mes y muchas personas van a cobrar su último apoyo del año, por eso acá te decimos qué programas de Bienestar dan pago en noviembre 2025, con las posibles fechas de depósitos y qué hombres y mujeres van a recibir su aguinaldo durante estos días.
De todos los depósitos que vienen el que más interesa es el apoyo de 65 y más, por eso en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. De igual forma te contamos del programa para mujeres de 18 a 64 años que da 2 mil pesos al mes y tiene registro abierto durante todo lo que da de octubre 2025.
¿Qué programas Bienestar dan pagos en noviembre 2025?
Para el penúltimo mes del año seis apoyos Bienestar darán pagos a sus respectivos beneficiarios. Todos se entregan a nivel nacional, por eso acá te dejamos cuáles son y cuánto van a depositar en noviembre:
- Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más: Da un pago de 6,200 pesos por beneficiario.
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: Brinda un pago de 3,200 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: Paga 3,000 pesos.
- Pensión Madres Solteras Trabajadoras: Da dos pagos Bienestar, 1,650 pesos por cada niño de 0 a 4 años y 3,720 pesos a niños con discapacidad de 0 a 6 años.
- Jóvenes Construyendo el Futuro: Da un pago de 8,480 pesos por cada joven inscrito al programa.
- Sembrando Vida: Apoyo económico de 6,450 pesos.
Pensión Mujeres de 30 a 64 Años Abre Registro en Noviembre o Diciembre? Alista Estos Documentos
Fechas de pago Bienestar en noviembre 2025
Por ahora solamente uno de los programas de Bienestar tiene definido el día exacto en que depositarán el dinero correspondiente a este mes, los demás están pendientes de que se anuncie el calendario de pagos. Aún así, las posibles fechas de cobro son las siguientes:
- Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más: El pago por letra daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025.
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: El pago por letra daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025
- Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: El pago por letra daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025
- Pensión Madres Solteras Trabajadoras: El pago por letra daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025
- Jóvenes Construyendo el Futuro: Pagan el 28 de noviembre 2025.
- Sembrando Vida: Depositan durante la primera quincena del mes.
¿Qué hombres y mujeres cobran su aguinaldo en noviembre 2025?
Este mes inicia el pago de aguinaldo 2025 y para todas las personas que tienen duda de si les toca o no, acá te dejamos una lista de los hombres y mujeres que lo van a cobrar a lo largo de noviembre:
- Todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros. La fecha límite para recibirlo es el 20 de diciembre, pero si quieres saber si te toca cobrarlo en noviembre, pregunta a tu empleador o en el área de recursos humanos.
- Personas de 60 años en adelante que cuenten con su tarjeta de INAPAM y estén inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores.
- Pensionados del ISSSTE cobrarán su primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre 2025.
- La Pensión IMSS deposita el aguinaldo en noviembre 2025, aunque no se sabe el día exacto.
Próximo Pago Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: ¿Cobrarán Aguinaldo 2025?
A los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida aún les queda un pago más por cobrar en 2025, en diciembre, mientras que las pensiones del Bienestar ya no volverán a depositar hasta el 2026, donde posiblemente llegue un aumento.
