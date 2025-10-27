¿Qué Programas Bienestar Dan Pago en Noviembre? Es Mes de Aguinaldo para Estas Mujeres y Hombres

Llegamos al penúltimo mes y muchas personas van a cobrar su último apoyo del año, por eso acá te decimos qué programas de Bienestar dan pago en noviembre 2025, con las posibles fechas de depósitos y qué hombres y mujeres van a recibir su aguinaldo durante estos días.

De todos los depósitos que vienen el que más interesa es el apoyo de 65 y más, por eso en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años. De igual forma te contamos del programa para mujeres de 18 a 64 años que da 2 mil pesos al mes y tiene registro abierto durante todo lo que da de octubre 2025.

Video: Advertencia por Bonos Falsos y Fraudes en Programas del Bienestar en Puebla

¿Qué programas Bienestar dan pagos en noviembre 2025?

Para el penúltimo mes del año seis apoyos Bienestar darán pagos a sus respectivos beneficiarios. Todos se entregan a nivel nacional, por eso acá te dejamos cuáles son y cuánto van a depositar en noviembre:

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más: Da un pago de 6,200 pesos por beneficiario. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: Brinda un pago de 3,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: Paga 3,000 pesos. Pensión Madres Solteras Trabajadoras: Da dos pagos Bienestar, 1,650 pesos por cada niño de 0 a 4 años y 3,720 pesos a niños con discapacidad de 0 a 6 años. Jóvenes Construyendo el Futuro: Da un pago de 8,480 pesos por cada joven inscrito al programa. Sembrando Vida: Apoyo económico de 6,450 pesos.

Nota relacionada: ¿Pensión Mujeres de 30 a 64 Años Abre Registro en Noviembre o Diciembre? Alista Estos Documentos

Fechas de pago Bienestar en noviembre 2025

Por ahora solamente uno de los programas de Bienestar tiene definido el día exacto en que depositarán el dinero correspondiente a este mes, los demás están pendientes de que se anuncie el calendario de pagos. Aún así, las posibles fechas de cobro son las siguientes:

Pensión Bienestar Adultos Mayores 65 y más: El pago por letra daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025 .

. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: El pago por letra daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025

Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años: El pago por letra daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025

Pensión Madres Solteras Trabajadoras: El pago por letra daría inicio el lunes 3 de noviembre 2025

Jóvenes Construyendo el Futuro: Pagan el 28 de noviembre 2025 .

. Sembrando Vida: Depositan durante la primera quincena del mes.

Video: Desconocen en qué Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

¿Qué hombres y mujeres cobran su aguinaldo en noviembre 2025?

Este mes inicia el pago de aguinaldo 2025 y para todas las personas que tienen duda de si les toca o no, acá te dejamos una lista de los hombres y mujeres que lo van a cobrar a lo largo de noviembre:

Todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros. La fecha límite para recibirlo es el 20 de diciembre, pero si quieres saber si te toca cobrarlo en noviembre, pregunta a tu empleador o en el área de recursos humanos. Personas de 60 años en adelante que cuenten con su tarjeta de INAPAM y estén inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores. Pensionados del ISSSTE cobrarán su primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre 2025. La Pensión IMSS deposita el aguinaldo en noviembre 2025, aunque no se sabe el día exacto.

Nota relacionada: Próximo Pago Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: ¿Cobrarán Aguinaldo 2025?

A los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida aún les queda un pago más por cobrar en 2025, en diciembre, mientras que las pensiones del Bienestar ya no volverán a depositar hasta el 2026, donde posiblemente llegue un aumento.

Historias recomendadas: