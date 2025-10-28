Pensión Bienestar: ¿Qué Mujeres de 60 Años y Más Reciben Pago Triple en Noviembre 2025?

Se acerca la dispersión de los programas de la Pensión Bienestar, y algunas mujeres de 60 años y más tendrán la fortuna de recibir un pago triple en noviembre 2025. Por ello, acá te decimos quiénes lo verán reflejado y cuánto les pagarán.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reveló las nuevas fechas del primer pago de la Pensión Mujeres para nuevas beneficiarias, que se registraron en agosto y que en octubre recibieron su tarjeta en la que les llegará su apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

De esta manera, algunas de las mujeres de 60 a 64 años que ya recibieron su tarjeta de Bienestar se preguntan cuándo pagarán por primera vez, cuánto les depositarán y a quiénes les caerá un pago triple en el penúltimo mes del año.

¿Qué mujeres mayores de 60 años recibirán pago triple en noviembre 2025?

Las beneficiarias de 60 años y más que recibirán un pago triple en el mes de noviembre de 2025 son aquellas que están incorporadas a la Pensión Bienestar y que ya están retiradas por parte del IMSS o ISSSTE.

De esta manera, en noviembre las mujeres mayores de 60 años recibirán su apoyo del Bienestar, su depósito mensual de la pensión IMSS o ISSSTE y el pago del aguinaldo 2025, por lo que a lo largo del mes podrán disfrutar de estos recursos.

¿Cuánto cobrarán las mujeres de pago triple en noviembre 2025?

Las pensionadas recibirán diferentes montos en noviembre, ya que depende de lo que se recibe de pensión IMSS o ISSSTE. Sin embargo, las beneficiarias obtendrán como mínimo 25 mil pesos durante el mes. Así les pagan:

Pensión Bienestar: 6,200 mil pesos

Pago de Pensión Mensual: La cifra mínima garantizada en 2025 es de 9,407 pesos mensuales, pero el monto depende de cada jubilada

Pago de aguinaldo 2025: Este depósito equivale a una mensualidad de la pensión, por lo que el mínimo a recibir son 9,407 pesos mensuales.

¿Cuándo cae pago triple en noviembre 2025?

Al tratarse de pagos de distintas instituciones, los depósitos se realizarán en días diferentes a lo largo del mes, pues en el caso de la Pensión Bienestar se paga conforme al calendario de pagos por orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria y se espera que los pagos comiencen a hacerse desde el 3 de noviembre.

En el mismo día, el IMSS tiene contemplado pagar la mensualidad a sus pensionados, mientras que el aguinaldo de las jubiladas también se deposita en noviembre, aunque aún no han revelado las fechas exactas.

Por su parte, el ISSSTE hará el depósito de la mensualidad unos días antes, el 30 de octubre y la primera parte del aguinaldo la realizará en la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda cae en enero 2026.

