Calendario Bienestar de Noviembre 2025: ¿Quiénes Cobran Primero Pensión para Adultos Mayores?

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2025 está a solo unos días de ser anunciado, sin embargo ya se sabe quiénes cobran primero el apoyo de 6,200 pesos para adultos mayores, el cual será el último depósito del año.

Recientemente, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariana Montiel Reyes, dio a conocer que cambiaron las fechas de pago para las nuevas beneficiarias de la pensión para mujeres de 60 a 64 años, pero la buena noticia es que algunas adultas mayores recibirán un pago triple en noviembre de 2025.

Por ello, para que nadie tenga dudas sobre su pago acá te traemos la lista de apellidos que van a cobrar primero su apoyo económico para personas de 65 y más, con discapacidad, mujeres de 63 y 64 y la ayuda para madres solteras y trabajadoras.

Video. ¿Qué Debo Hacer si me Roban o Extravío la Tarjeta del Banco del Bienestar?

¿Quiénes cobran primero la Pensión Bienestar en noviembre 2025?

La Secretaría de Bienestar realizará los depósitos de forma simultánea a los beneficiarios de sus cuatro programas, los cuales se efectuarán conforme lo indique el calendario de pagos de noviembre-diciembre 2025, que avanza en orden alfabético.

Noticia relacionada. ¿Qué Programas Bienestar Dan Pago en Noviembre? Es Mes de Aguinaldo para Estas Mujeres y Hombres

De esta manera, los primeros beneficiarios en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A, posteriormente se paga a todos los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así va el orden:

Día 1 : Personas con apellido paterno que inicia con la letra "A"

: Personas con apellido paterno que inicia con la letra "A" Día 2 : Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B".

: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B". Día 3 y 4 : Adultos mayores, discapacitados y madres trabajadoras que su primer apellido empiece con la letra "C".

: Adultos mayores, discapacitados y madres trabajadoras que su primer apellido empiece con la letra "C". Día 5: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con "D", "E", "F"

Pese a que aún no se sabe cuándo iniciarán los pagos del Bienestar en noviembre 2025, se estima que los depósitos comiencen en los primeros días del mes, posiblemente el lunes 3 de noviembre, ya que el 1 y 2 de noviembre caen en fin de semana.

Lista de apellidos cobran primero la Pensión Bienestar noviembre 2025

Los primeros apellidos que tendrán la posibilidad de cobrar primero el apoyo Bienestar de noviembre son aquellos que inician con las letras que van de la A a la C, por lo que si tu apellido aparece en los siguientes listados debes prepararte para recibir tu dinero:

Día 1 de pago

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Arreola

Avalos

Alonso

Arias

Armendariz

Abarca

Aguayo

Arenas

Alcántara

Artega

Altamirano

Noticia relacionada. Próximo Pago Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: ¿Cobrarán Aguinaldo 2025?

Día 2 de pago

Barrera

Bautista

Barajas

Becerra

Benítez

Bernal

Barrón

Barrios

Blanco

Balderas

Bustos

Briones

Baez

Baltazar

Becerril

Barragán

Benavidez

Barbosa

Brito

Betancourt

Bárcenas

Día 3 y 4 de pago

Cabrera

Camacho

Carrillo

Castro

Castillo

Cruz

Córdova

Colmenares

Chávez

Cabrera

Corona

Calderón

Campos

Cano

Cortez

Cortes

Cisneros

Castellanos

Correa

Covarrubias

Coronado

Carrasco

Caballero

¿De cuánto es pago Bienestar en noviembre 2025?

Los adultos mayores de 65 años recibirán un apoyo de 6,200 pesos, correspondientes al bimestre de noviembre-diciembre 2025, mientras que a las personas con discapacidad les depositarán 3,200 pesos. Las madres solteras y trabajadoras obtienen la cantidad de 1,650 pesos o 3,720 pesos. Y por último, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar cobran 3,000 pesos.

Cabe señalar que éste podría ser el último pago con dichas cantidades, ya que en años pasados se han aumentado los montos de los apoyos a inicios de año por cuestiones de la inflación, sin embargo habrá que esperar la confirmación por parte de la Secretaría de Bienestar.

Historias recomendadas