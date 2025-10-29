Mañana Abre Registro Apoyo Para Emprendedores Bienestar de $12,000: Quiénes y Dónde Inscribirse

El nuevo apoyo para emprendedores Bienestar va a tener registro abierto durante los últimos días de octubre 2025, y para todas las personas que estén interesadas en aplicar, acá te decimos quiénes pueden inscribirse y a dónde se debe acudir para solicitar la ayuda de 12 mil pesos en México.

Pese a que entramos en la recta final del año, aún nos espera gran actividad en cuanto a depósitos , por eso en una nota ya te dijimos qué programas de Bienestar dan pago en noviembre 2025. De igual forma, te contamos cuándo sale el calendario de pagos de la pensión adultos mayores y quiénes cobran primero.

¿Quiénes pueden registrarse al apoyo para emprendedores Bienestar 2025 de 12 mil pesos?

El programa Bienestar para el Emprendimiento lo pueden solicitar solamente mujeres que vivan en la Alcaldía La Magdalena Conteras de la Ciudad de México (CDMX), sean mayores de edad y que cumplan con los siguientes requisitos:

Que las mujeres sean propietarias de micro y pequeñas empresas para incrementar su capacidad productiva, operativa o comercial.

Tener domicilio en la alcaldía La Magdalena Contreras, tanto las beneficiarias como el negocio.

No ser beneficiaria de ningún otro Programa o Acción Social ejecutado por esta alcaldía La Magdalena Contreras.

No ser servidora pública de ningún nivel de gobierno.

¿Dónde se hace el registro a Bienestar para el Emprendimiento 2025?

Las mujeres que cumplan con los requisitos, pueden solicitar el apoyo para emprendedoras Bienestar en el Vestíbulo del Foro Cultural, que esta ubicado en Camino Real de Contreras No.27, en la colonia La Concepción. Algo importante a tomar en cuenta es que la inscripción deberá hacerse por orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las interesadas en las siguientes fechas:

30 de octubre 2025 : Se registran las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

: Se registran las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 31 de octubre 2025: Se inscriben las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

El apoyo Bienestar para el Emprendimiento de 12 mil pesos se puede entregar si las mujeres llevan consigo los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, no es necesario que los datos coincidan con el comprobante de domicilio). Comprobante de domicilio de la micro y pequeña empresa o negocio que se encuentre dentro de La Magdalena Contreras (No mayor a tres meses de expedición). Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente de la persona solicitante. Documento del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). Evidencia fotográfica de la micro y pequeña empresa o negocio, con la que se acreditará su funcionamiento actual. Documento donde se describa brevemente el uso y/o destino que se le dará al apoyo de 12 mil pesos.

El horario para hacer el registro al apoyo para emprendedores Bienestar 2025 en CDMX este jueves 30 y viernes 31 de octubre es de 10:00 a 16:30 horas. Para esta etapa de inscripciones, un total de 500 mujeres serán aceptadas para recibir la ayuda de 12 mil pesos.

