Último Pago de Pensión Bienestar: ¿Quiénes Cobran su Depósito Final en Noviembre 2025? Lista

Está por caer el último pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras y trabajadoras y mujeres de 60 a 64 años, pero muchos de estos beneficiarios van a ser dados de baja durante los próximos meses, por eso acá te decimos quiénes cobran su depósito final en noviembre 2025 y las posibles fechas en que van a recibir su apoyo económico.

Para quienes tengan dudas de la próxima dispersión, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos de la Pensión Bienestar noviembre 2025 y quiénes cobran primero, pues hay que recordar que las fechas no suelen variar y los depósitos se hacen por orden alfabético.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

¿Quiénes reciben último pago de la Pensión Bienestar en noviembre 2025?

Los beneficiarios que cobran su apoyo por última vez en noviembre son todos los hombres y mujeres que forman parte de la ayuda para discapacitados de 0 a 29 años y que en el bimestre de noviembre-diciembre 2025 van a cumplir 30 años de edad y además viven en alguno de los estados donde no hay convenio de universalidad de la Pensión para el Bienestar de la personas con discapacidad.

Nota relacionada: Pensión Hombres y Mujeres de 30 a 64 Años Tendrá Actividad en Noviembre: ¿Habrá Registro y Pago?

Las personas que sí habitan en las entidades con convenio pueden solicitar la pensión para discapacitados de 0 a 64 años. Los que no, al momento de cumplir los 30 años serán dados de baja, a menos que cumplan con los siguientes requisitos para formar parte de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años:

Viven en municipios o localidades indígenas.

Son personas afromexicanas.

Habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

La lista de estados que no tienen convenio de universalidad de la Pensión Bienestar de discapacidad es la siguiente:

Aguascalientes. Chihuahua. Coahuila. Durango. Guanajuato. Jalisco. Nuevo León. Querétaro.

Video: Pensión Mujeres Bienestar Descartan Cobros por Trámites para Registro en Matamoros​

Fechas de pagos Bienestar noviembre 2025

Por ahora aún no se da a conocer el calendario de pagos Bienestar de noviembre 2025 por letra, pero es muy probable que los depósitos empiecen el próximo lunes 3 de noviembre 2025. Esto será confirmado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Lo que sí es un hecho es que cada beneficiario debe recibir u apoyo de 3,200 pesos.

Nota relacionada: ¿Pensión Mujeres de 30 a 64 Años Abre Registro en Noviembre o Diciembre? Alista Estos Documentos

Pese a que se espera la baja de muchas personas de la Pensión Bienestar de 0 a 29 años de edad, esto también abre las puertas para que haya nuevos beneficiarios durante el próximo registro, el cual puede llegar en 2025 o hasta 2026.

Historias recomendadas: