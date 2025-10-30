Último Día de Registro a Apoyo Bienestar de $12,000: ¿Qué Mujeres se Inscriben el 31 de Octubre?

Llegamos al último día de registro para el apoyo Bienestar de 12 mil pesos para mujeres, y si aún no te inscribes y cumples con todos los requisitos, acá te decimos quiénes pueden solicitar la ayuda para emprendedoras mañana viernes 31 de octubre 2025, esto de acuerdo con el calendario de inscripciones por orden alfabético.

Desde que se anunció la llegada de este nuevo apoyo a mujeres, en una nota te mostramos los requisitos para solicitar la ayuda económica de 12 mil pesos y quiénes tuvieron la oportunidad de hacer su registro este jueves 30 de octubre 2025.

¿Quiénes hacen registro al Apoyo Bienestar Mujeres de 12 mil pesos este 31 de octubre 2025?

El apoyo a mujeres que termina inscripciones este viernes 31 de octubre es el programa de Bienestar para el Emprendimiento, que está dedicado para personas del sexo femenino que sean propietarias de micro y pequeñas empresas para incrementar su capacidad productiva, operativa o comercial y que tengan domicilio en la alcaldía La Magdalena Contreras.

Dado a que dicho apoyo Bienestar se hace por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de las interesadas, acá te dejamos las iniciales que pueden inscribirse este 31 de octubre:

Se inscriben las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

La inscripción al Bienestar para el Emprendimiento 2025 solamente puede hacer de forma presencial en el Vestíbulo del Foro Cultural, que se encuentra ubicado en la siguiente dirección: Camino Real de Contreras No.27, en la colonia La Concepción, en la Alcaldía Magdalena Contreras.

¿Qué debo llevar para el registro al apoyo Bienestar de 12 mil pesos?

Para hacer una inscripción exitosa el apoyo a mujeres emprendedoras de 12 mil pesos se debe llevar consigo los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente con fotografía (Credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, no es necesario que los datos coincidan con el comprobante de domicilio). Comprobante de domicilio de la micro y pequeña empresa o negocio que se encuentre dentro de La Magdalena Contreras (No mayor a tres meses de expedición). Clave Única de Registro de Población (CURP) vigente de la persona solicitante. Documento del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). Evidencia fotográfica de la micro y pequeña empresa o negocio, con la que se acreditará su funcionamiento actual. Documento donde se describa brevemente el uso y/o destino que se le dará al apoyo de 12 mil pesos.

El horario para poder hacer el registro al apoyo Bienestar para mujeres de 12 mil pesos es de 10:00 de la mañana y hasta las 16:30 horas del 31 de octubre 2025.

