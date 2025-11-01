¿Pensión Hombres de 30 a 64 Años Abre Registro en Noviembre? Estas Personas ya Aseguraron Pago

Es mes de pago en la Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años de edad, pero muchos que aún no forman parte del programa quieren saber si hay registro en noviembre 2025, por eso acá te decimos qué se sabe de las próximas inscripciones y qué personas ya tienen asegurado de su apoyo de 3,200 pesos.

Para todas las personas que tienen dudas de este programa social del gobierno de México, en una nota ya te dijimos dónde abrirá registro la Pensión para hombres de 30 a 64 años y en qué estados ya está confirmado que no habrá inscripciones para solicitar el apoyo Bienestar de 3,200 pesos bimestrales.

¿Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años abre registro en noviembre 2025?

Debido a que es mes de pago a nivel nacional, en noviembre no se abrirá ningún registro a la Pensión Hombres Bienestar 2025, eso quiere decir que las personas del sexo masculino van a tener que esperar para poder solicitar la ayuda económica de hasta 19,200 pesos que otorga el programa en un año.

Lo que sí es posible es que el próximo registro de la Pensión Bienestar hombres de 30 a 64 llegue durante el mes de diciembre 2025, esto de acuerdo con lo que declaró la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, con respecto a los meses que abrirían inscripciones para los diferentes programas sociales de pensiones.

¿Qué personas ya aseguraron su pago de Pensión Bienestar hombres 30 a 64 años en noviembre 2025?

Las personas de 30 a 64 años que tienen asegurado su pago de la Pensión Hombres Bienestar en noviembre 2025 son todos los que ya están inscritos al programa y que viven en los siguientes estados que forman parte del convenio para la universalización de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Colima Ciudad de México Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Para los estados sin convenio, los hombres de 30 a 64 años pueden recibir la pensión si viven en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

De igual forma, para el próximo registro de la Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años, en los estados mencionados previamente se va a llevar a cabo la próxima inscripción, y como se trata de un apoyo universal, todas las personas que dicho rango de edad que cuenten con alguna discapacidad permanente van a entrar al programa.

