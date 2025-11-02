¿Mañana Inicia Pago de Pensión? Lista de Bancos Donde se Puede Sacar Dinero de Tarjeta Bienestar

Está por salir el calendario de pagos de la pensión adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres solteras y trabajadoras y discapacitados, por esa razón acá te decimos en qué bancos y cajeros se puede retirar dinero con la tarjeta de Bienestar y cómo consultar el saldo en noviembre 2025, para saber si ya cayó tu depósito.

Ante las dudas de si mañana inicia la dispersión del último pago, en una nota ya te dijimos cuándo sale el calendario de pagos Bienestar para adultos mayores y demás beneficiarios. De igual forma, también te contamos quiénes serán los primeros en cobrar su apoyo económico.

¿En qué bancos puedo retirar de mi Tarjeta Bienestar?

Para que los beneficiarios logren retirar su pago de la Pensión Bienestar noviembre 2025, es importante que sepan que se puede sacar dinero de la Tarjeta Bienestar en cualquier banco establecido en México, solo que la mayoría de instituciones cobran una comisión por hacer uso de sus cajeros automáticos, ya sea para obtener efectivo o para consultar saldo.

Solamente en el Banco del Bienestar las personas que tengan su tarjeta gracias a algún programa social pueden consultar su saldo y retirar dinero las veces que quieran y sin tener que pagar alguna comisión. Aún así, la lista de instituciones bancarias disponibles para revisar movimientos con cobro extra es la siguiente:

Afirme

Banamex

Banco del Bajío

Banorte

BBVA

HSBC

Inbursa

Banco Azteca

Santander

Scotiabank

BanCoppel

Banjército

¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Bienestar?

Para que no tengas que salir de casa a un cajero del Banco del Bienestar, existen otras dos formas de checar el saldo de tu Tarjeta de Bienestar, para que revises si ya cayó tu pago de la pensión en el mes de noviembre 2025. Las opciones disponible son estas:

Consulta tu saldo en el teléfono del Bienestar

Llama al número 800-900-2000 y espera el tono de la llamada Pulsa el número 1 (Opción para consultar saldo) Ingresa los 16 números de tu tarjeta Bienestar Digita tu año de nacimiento El sistema te comunicará el saldo actual de tu tarjeta.

Checa tu saldo en la app del Bienestar

Descarga la aplicación del Banco del Bienestar. Acepta los "términos y condiciones". Escribe tu número de celular, los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero. Genera una contraseña. Inicia sesión checa tu saldo las veces que quieras y sin costo.

Con toda esta información, los beneficiarios ya pueden saber el momento exacto en que les caerá el último pago de la Pensión Bienestar adultos mayores en este 2025 y así poder acudir a retirar dinero de su tarjeta en el Banco del Bienestar que les quede más cerca.

