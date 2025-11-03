¿Cuáles Son los Montos de Pensión Bienestar 2025? Esto Cobrarán en Noviembre Hombres y Mujeres

Iniciaron los pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2025, por lo que los beneficiarios de los programas sociales se preguntan cuánto depositarán este mes a hombres y mujeres, y acá te decimos los montos de los apoyos económicos en la última dispersión del año.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reveló el calendario de pagos del bimestre de noviembre-diciembre 2025, con el cual los adultos mayores, mujeres de 63 y 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras pueden saber qué día les toca cobrar.

Montos de la Pensión Bienestar en noviembre 2025

Las pensiones del Bienestar depositarán lo correspondiente a un bimestre, que es el último del año. Esto es lo que se deposita directamente en la tarjeta del Banco Bienestar con la que cuenta cada uno de los beneficiarios:

Pensión Bienestar Adultos Mayores : 6,200 pesos

: 6,200 pesos Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad : 3,200 pesos

: 3,200 pesos Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras : De 1,650 a 3,720 pesos

: De 1,650 a 3,720 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos

El pago de los montos de la Pensión Bienestar de noviembre de 2025 se realizará en los días que se indican en el calendario que avanza en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los afiliados.

¿Aumentarán montos del Bienestar en 2026?

El pago de Bienestar de noviembre de 2025 podría ser el último con las cantidades antes mencionadas, ya que en años pasados se han aumentado los montos de los apoyos a inicios de año por cuestiones de la inflación.

Sin embargo, el aumento en los montos de las pensiones para 2026 deberá ser confirmado por Ariadna Montiel Reyes, la Secretaría de Bienestar o incluso por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que te recomendamos mantenerte pendiente de esta información.

