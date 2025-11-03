¿Qué Programas Bienestar Dan Pago del 3 al 7 de Noviembre? Estos Apoyos Depositan Esta Semana

Diferentes programas del Bienestar realizarán pagos este mes, por lo que si estás a la espera de recibir tu dinero, acá te decimos qué apoyo se depositarán esta semana, que abarca del 3 al 7 de noviembre de 2025.

Este día, Ariadna Montiel Reyes dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2025, con lo cual se confirmó qué letras y apellidos cobran primero, además de los beneficiarios que recibirán su dinero los lunes.

¿Qué programas del Bienestar pagan del 3 al 7 de noviembre?

Millones de adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, recibirán esta semana depósitos de los distintos programas sociales que se otorgan en México. Estos son los apoyos del Bienestar que pagan del lunes 3 al viernes 7 de noviembre 2025:

Pensión Bienestar Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar de 63 a 64 años

Pensión Bienestar de Discapacidad

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Noticia relacionada. ¿Cuándo Termina Entrega de Tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Noviembre? Este Día Finaliza

¿Cuándo y cuánto pagan los programas del Bienestar en noviembre 2025?

Los cinco apoyos del Bienestar, que pagarán esta semana, cuentan con distintas formas de hacer la dispersión a sus beneficiarios, además de que cada programa otorga montos diferentes. Acá te explicamos:

Pago Pensión Bienestar de noviembre 2025

Cuatro programas de la Secretaría de Bienestar realizan depósitos, conforme al calendario de pagos de noviembre de 2025, ordenado alfabéticamente de la A a la Z, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

De esta manera, del 3 al 7 de noviembre de 2025 se pagará a los adultos mayores de 65 años, mujeres de 63 y 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras cuyo primer apellido inicie con las letras de la A a la F. Esto depositan:

Pensión Bienestar Adultos Mayores : 6,200 pesos

: 6,200 pesos Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad : 3,200 pesos

: 3,200 pesos Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras : De 1,650 a 3,720 pesos

: De 1,650 a 3,720 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos

Noticia relacionada. Lista de Bancos Donde se Puede Sacar Dinero de Tarjeta Bienestar

Pago de Sembrando Vida

Este programa pagará a campesinos de la tercera edad el viernes 7 de noviembre de 2025 un apoyo económico de 6,450 pesos, los cuales se depositarán directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, además de que otorga apoyos adicionales y en especie, como semillas, plantas, herramientas u otros insumos.

❤#PensionesBienestar ❤

Del 3 al 27 de noviembre se realizará el depósito del bimestre noviembre-diciembre de la #PensiónMujeresBienestar,#PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #MadresTrabajadoras y de #SembrandoVida.



El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer… pic.twitter.com/Pg4bRGx2cs — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 3, 2025

Historias recomendadas