Calendario Pagos Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 Años: ¿Qué Días Depositan en Noviembre 2025?

Si eres beneficiaria de los apoyos económicos del Gobierno de México y tienes entre 60 y 64 años, esto te interesa. La Secretaría de Bienestar anunció cómo queda el Calendario de Pago de la Pensión Mujeres Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre. En N+ te decimos qué días pagan según la letra de tu primer apellido.

Este programa que entrega tres mil pesos cada dos meses, está dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Los depósitos se realizan en la Tarjeta del Banco del Bienestar en la fecha establecida por el Gobierno de México.

Para que no tengas ninguna duda, te explicamos Cuál Es la Lista de Bancos Donde se Puede Sacar Dinero de Tarjeta Bienestar, así como ¿Cuándo Sale Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar Noviembre 2025? Estos Días Depositarían.

Recuerda que la Secretaría del Bienestar continúa con la entrega de tarjetas a personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar durante el mes de agosto.

Calendario Pagos Pensión Mujeres Bienestar Noviembre: Fechas por Día y Letra

El calendario de pagos se da a conocer al iniciar el mes corriente, es decir noviembre. La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer cómo arrancan los depósitos.

Los depósitos dependen de la primera letra del apellido y continúan en orden alfabético. Por lo que el orden queda de la siguiente manera:

Letra A: Lunes 3 de noviembre 2025.

Letra B: Martes 4 de noviembre 2025.

Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.

Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre 2025.

Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025.

Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre 2025.

Letra L: Jueves 13 de noviembre 2025.

Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025.

Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre 2025.

Letras P, Q: Jueves 20 de noviembre 2025.

Letra R: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025.

Letra S: Martes 25 de noviembre 2025.

Letras T, U, V: Miércoles 26 de noviembre 2025.

Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.

El calendario del Bienestar de noviembre 2025. Foto: Ariadna Montiel Reyes

¿Hasta Cuándo Habrá Entrega de Tarjetas Pensión Mujeres Bienestar?

Durante los primeros días de noviembre continuará la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a quienes se registraron en agosto. El próximo viernes 10 de noviembre es el último día para que adultas mayores acudan por el documento.

Personal de la Secretaría del Bienestar hace la entrega del documento en los Módulos del Bienestar. Para conocer cuál es la dirección que les corresponde, deben estar atentas al mensaje SMS que llegó al número que registraron durante el registro.

Historias Recomendadas