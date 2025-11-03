¿Cuándo Termina Entrega de Tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Noviembre? Este Día Finaliza

La entrega de tarjetas del programa de Pensión Mujeres Bienestar se sigue realizando en diferentes partes del país, y si aún no recibes la tuya, debes saber que la fecha límite llegará en noviembre de 2025. Por ello, acá te decimos cuándo termina el reparto para las nuevas beneficiarias de 60 a 64 años.

Desde inicios del mes de octubre 2025, comenzó la distribución de los medios de pagos para las mujeres que se registraron en agosto al apoyo de 3,000 pesos y en notas previas te traemos la lista de adultas mayores que faltan por recibir la suya y los cinco requisitos fundamentales para recogerla.

¿Cuándo termina entrega de tarjetas Bienestar?

La distribución de las tarjetas del Bienestar para mujeres de 60 a 64 años finalizará el próximo lunes 10 de noviembre de 2025, de acuerdo con información revelada por la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

De esta manera, aquellas nuevas beneficiarias que aún no han recibido su medio de pago de la Pensión Mujeres Bienestar, todavía cuentan con algunos días para recogerla dependiendo de cuándo sean citadas.

Para saber cuándo, a qué hora y dónde recibirás tu tarjeta de Bienestar, te llegará un mensaje de texto SMS con el día, horario y sede. En caso de que no te haya llegado esta información, puedes consultarla en este link, con tu CURP.

¿Cuándo pagan a nuevas beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar?

Debido a que el reparto de las tarjetas finalizará el 10 de noviembre, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que las casi dos millones de nuevas beneficiarias recibirán su primer depósito a finales de noviembre y principios de diciembre.

Inicialmente, se había informado que las mujeres de 60 a 64 años cobrarían su primer apoyo de 3 mil pesos, conforme al calendario de pagos de noviembre de 2025, sin embargo las fechas de depósito cambiaron debido a que algunas recibirán su tarjeta hasta este mes.

La titular de la Secretaría de Bienestar también indicó que las nuevas beneficiarias recibirán un mensaje de texto SMS, en el cual se les avisará cuando esté listo su primer pago a finales de noviembre o inicios de diciembre 2025.

