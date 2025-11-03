Inicia Pago de Pensión Bienestar 30 a 64 Años de $3,200: Estos Días Cobran Mujeres y Hombres

Mientras muchos esperan con ansias la llegada de un nuevo registro, la Secretaría de Bienestar lanzó el calendario de pagos de la pensión de 30 a 64 años para hombres y mujeres, por eso acá te decimos en qué fechas habrá depósito y las letras que van a cobrar por día su apoyo económico de 3,200 pesos en noviembre 2025.

Debido a la cargada actividad que va a tener la pensión para hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad, en una nota ya te dijimos en qué mes de noviembre y diciembre puede abrirse el registro y qué personas van a recibir el apoyo de 3,200 pesos bimestrales durante el penúltimo mes del año.

Video: Pensión Modalidad 40: Cómo Evitar Caer en Fraudes

¿Cuándo pagan la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en noviembre 2025?

De acuerdo con el calendario de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años de noviembre 2025 que dio a conocer Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, el pago para hombres y mujeres de dicho rango de edad inicia este lunes 3 de noviembre 2025 y va a terminar hasta el próximo día 27 del mismo mes.

Nota relacionada: ¿Mañana Inicia Pago de Pensión? Lista de Bancos Donde se Puede Sacar Dinero de Tarjeta Bienestar

Algo importante a tomar en cuenta es que este apoyo de 3,200 es el que forma parte de la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad, el cual es universal en 24 estados del país para personas de 0 a 64 años de edad, que cuenten con alguna discapacidad permanente.

Video: Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

Fecha de pago Pensión Bienestar de 30 a 64 años noviembre 2025

De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64, durante casi todo el mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para adultos mayores y madres solteras. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Letra A : Lunes 3 de noviembre 2025.

: Lunes 3 de noviembre 2025. Letra B: Martes 4 de noviembre 2025.

Martes 4 de noviembre 2025. Letra C : Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.

: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025. Letras D, E, F : Viernes 7 de noviembre 2025.

: Viernes 7 de noviembre 2025. Letra G : Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025.

: Lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025. Letras H, I, J, K : Miércoles 12 de noviembre 2025.

: Miércoles 12 de noviembre 2025. Letra L : Jueves 13 de noviembre 2025.

: Jueves 13 de noviembre 2025. Letra M : Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025.

: Viernes 14 y martes 18 de noviembre 2025. Letras N, Ñ, O : Miércoles 19 de noviembre 2025.

: Miércoles 19 de noviembre 2025. Letras P, Q : Jueves 20 de noviembre 2025.

: Jueves 20 de noviembre 2025. Letra R : Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025.

: Viernes 21 y Lunes 24 de noviembre 2025. Letra S : Martes 25 de noviembre 2025.

: Martes 25 de noviembre 2025. Letras T, U, V : Miércoles 26 de noviembre 2025.

: Miércoles 26 de noviembre 2025. Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre 2025.

Nota relacionada: Último Pago de Pensión Bienestar: ¿Quiénes Cobran su Depósito Final en Noviembre 2025? Lista

El pago de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de noviembre 2025 es el último que habrá en este año en México, por lo que el siguiente depósito para los beneficiarios de este programas social llegará en los primeros dos meses de 2026.

Historias recomendadas: