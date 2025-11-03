¿Qué Apellidos Cobran Pensión Bienestar del 3 al 7 de Noviembre 2025? Letras que Tocan Primero
Pamela Paz N+
Consulta a quiénes les depositan primero su apoyo económico, de acuerdo con las fechas de pagos Bienestar de noviembre 2025
Las fechas del último pago del año de la Pensión Bienestar se revelaron este día, y en caso de que estés esperando tu apoyo, acá te traemos el calendario semanal y qué apellidos cobran del 3 al 7 de noviembre de 2025, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.
La Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos de noviembre-diciembre 2025, con lo que se confirmó cuándo depositan a los millones de adultos mayores, mujeres de 63 y 63 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.
¿Cuándo cae la Pensión Bienestar de noviembre 2025?
De acuerdo con el calendario del Bienestar, los pagos se realizarán del 3 al 27 de noviembre de 2025, por lo que serán 18 días, sin contar los fines de semana y festivos, en los que efectuarán depósitos en las tarjetas de los beneficiarios.
De esta manera, adultos mayores, mujeres de 63 y 63 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras deberán esperar el día en el que se paga a la letra inicial de su primer apellido para poder cobrar.
Fechas pagos Bienestar del 3 al 7 de noviembre 2025
En la primera semana de dispersión, que abarca del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, los beneficiarios que podrán cobrar su apoyo económico son aquellos cuyo apellido inicia con las letras de la A a la F, de la siguiente forma:
- Letra A: Lunes 3 de noviembre 2025.
- Letra B: Martes 4 de noviembre 2025.
- Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.
- Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre 2025.
¿Qué apellidos cobran Pensión Bienestar del 3 al 7 de noviembre?
Los adultos mayores que podrán cobrar primero la Pensión Bienestar en noviembre serán aquellos que se apellidan Álvarez, Barrera, Cabrera, Díaz, Espinoza, Flores, entre otros. Aquí te dejamos la lista de apellidos a los que les depositarán del 3 al 7 de noviembre:
Apellidos con A
- Aguilar
- Aguilera
- Álvarez
- Aguinaga
- Ayala
- Acevedo
- Andrade
- Arellano
- Amador
- Alarcón
- Armenta
Lista de apellidos con B
- Barrera
- Bautista
- Barajas
- Becerra
- Benítez
- Bernal
- Barrón
- Barrios
- Blanco
- Balderas
Apellidos con C
- Cabrera
- Camacho
- Carrillo
- Castro
- Castillo
- Cruz
- Córdova
- Colmenares
- Chávez
- Cabrera
- Corona
- Calderón
- Campos
Apellidos con D
- Díaz
- Domínguez
- De la Cruz
- Delgado
- Duran
- De Jesús
- De la Rosa
- De León
- Dávila
Lista de apellidos que inician con E
- Estrada
- Espinoza
- Espinosa
- Esquivel
- Escobar
- Enríquez
- Esparza
- Escobedo
- Escamilla
Apellidos con F
- Flores
- Fernández
- Fuentes
- Figueroa
- Franco
- Félix
- Francisco
- Fonseca
- Frías
❤#PensionesBienestar ❤— Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 3, 2025
Del 3 al 27 de noviembre se realizará el depósito del bimestre noviembre-diciembre de la #PensiónMujeresBienestar,#PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #MadresTrabajadoras y de #SembrandoVida.
El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer… pic.twitter.com/Pg4bRGx2cs
¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en noviembre 2025?
El último pago de la Pensión Bienestar 2025 corresponde a un bimestre, el de noviembre-diciembre, y los cuatro programas a cargo de la Secretaría de Bienestar otorgan diferentes montos a sus beneficiarios en noviembre. Esto depositarán:
- Pensión Bienestar Adultos Mayores: 6,200 pesos
- Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos
- Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras: De 1,650 a 3,720 pesos
- Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos
