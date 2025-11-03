¿Qué Apellidos Cobran Pensión Bienestar del 3 al 7 de Noviembre 2025? Letras que Tocan Primero

Las fechas del último pago del año de la Pensión Bienestar se revelaron este día, y en caso de que estés esperando tu apoyo, acá te traemos el calendario semanal y qué apellidos cobran del 3 al 7 de noviembre de 2025, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

La Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos de noviembre-diciembre 2025, con lo que se confirmó cuándo depositan a los millones de adultos mayores, mujeres de 63 y 63 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

¿Cuándo cae la Pensión Bienestar de noviembre 2025?

De acuerdo con el calendario del Bienestar, los pagos se realizarán del 3 al 27 de noviembre de 2025, por lo que serán 18 días, sin contar los fines de semana y festivos, en los que efectuarán depósitos en las tarjetas de los beneficiarios.

De esta manera, adultos mayores, mujeres de 63 y 63 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras deberán esperar el día en el que se paga a la letra inicial de su primer apellido para poder cobrar.

Fechas pagos Bienestar del 3 al 7 de noviembre 2025

En la primera semana de dispersión, que abarca del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, los beneficiarios que podrán cobrar su apoyo económico son aquellos cuyo apellido inicia con las letras de la A a la F, de la siguiente forma:

Letra A : Lunes 3 de noviembre 2025.

: Lunes 3 de noviembre 2025. Letra B : Martes 4 de noviembre 2025.

: Martes 4 de noviembre 2025. Letra C : Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025.

: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre 2025. Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre 2025.

¿Qué apellidos cobran Pensión Bienestar del 3 al 7 de noviembre?

Los adultos mayores que podrán cobrar primero la Pensión Bienestar en noviembre serán aquellos que se apellidan Álvarez, Barrera, Cabrera, Díaz, Espinoza, Flores, entre otros. Aquí te dejamos la lista de apellidos a los que les depositarán del 3 al 7 de noviembre:

Apellidos con A

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Lista de apellidos con B

Barrera

Bautista

Barajas

Becerra

Benítez

Bernal

Barrón

Barrios

Blanco

Balderas

Apellidos con C

Cabrera

Camacho

Carrillo

Castro

Castillo

Cruz

Córdova

Colmenares

Chávez

Cabrera

Corona

Calderón

Campos

Apellidos con D

Díaz

Domínguez

De la Cruz

Delgado

Duran

De Jesús

De la Rosa

De León

Dávila

Lista de apellidos que inician con E

Estrada

Espinoza

Espinosa

Esquivel

Escobar

Enríquez

Esparza

Escobedo

Escamilla

Apellidos con F

Flores

Fernández

Fuentes

Figueroa

Franco

Félix

Francisco

Fonseca

Frías

¿Cuánto paga la Pensión Bienestar en noviembre 2025?

El último pago de la Pensión Bienestar 2025 corresponde a un bimestre, el de noviembre-diciembre, y los cuatro programas a cargo de la Secretaría de Bienestar otorgan diferentes montos a sus beneficiarios en noviembre. Esto depositarán:

Pensión Bienestar Adultos Mayores : 6,200 pesos

: 6,200 pesos Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad : 3,200 pesos

: 3,200 pesos Apoyo Bienestar para Niños y Niñas, Hijos de Madres Trabajadoras : De 1,650 a 3,720 pesos

: De 1,650 a 3,720 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos

