¿Qué Letras Cobran la Pensión Bienestar el Lunes 3 y 10 de Noviembre 2025? Así Va Pago Hoy

Este lunes la Secretaría del Bienestar dio a conocer cómo queda el Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar para este mes. Si recibes en tu Tarjeta del Banco Bienestar el apoyo económico para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad o Mujeres Bienestar debes estar atento a las fechas. En N+ te decimos quiénes recibirán el pago este lunes 3 y el próximo 10 de noviembre de 2025.

Ten en cuenta que el depósito se hace en orden alfabético y de acuerdo con la primera letras del primer apellido.

¿A qué letras les toca el pago de la Pensión Bienestar el 3 y 10 de noviembre?

Según las fechas establecidas en el calendario de pagos de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, este lunes le corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra A.

Mientras que el 10 de noviembre de este año, les corresponde recibir el depósito a las personas cuyos apellidos inician con la letra G.

El monto que recibirán dependerá del programa al que pertenezcan.

¿A qué apellidos depositan el 3 y 10 de noviembre?

Dado que según la fecha son las letras a las que le corresponde el pago, a continuación enlistamos los principales apellidos:

Lunes 3 de Noviembre - Letra A

Aguilar

Álvarez

Alvarado

Acosta

Aguirre

Andrade

Ayala

Arias

Arroyo

Amador

Alanís

Alonso

Aranda

Arredondo

Arriaga

Alcántara

Anaya

Ávila

Amezcua

Lunes 10 de Noviembre - Letra G

Garcia

González

Gómez

Guerrero

Gutiérrez

Gallegos

Gallardo

Guzmán

Gamboa

Gracia

Gámez

Granados

Gálvez

Godínez

¿Cuánto paga la Pensión del Bienestar en noviembre de 2025?

El monto que reciban las personas en su tarjeta del Banco Bienestar está directamente relacionado con el programa al que estén inscritos, de modo que:

Pensión Adultos Mayores: 6,200 pesos

Pension de Personas con Discapacidad: 3,200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos

Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 Pesos

En septiembre de 2025, la Secretaría del Bienestar había anunciado que las personas que se registraron en agosto no recibirán el monto de la pensión debido a que su tarjeta se hallaba en trámite.

Se espera que para el depósito del bimestre noviembre-diciembre estas personas ya reciban la cantidad correspondiente, por lo que vale la pena que consulten su saldo.

