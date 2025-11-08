Se Registran Siete Desapariciones en Tultepec, Edomex, en los Últimos Días

Protestas por la desaparición de la joven Fátima Carpio pusieron el foco en Tultepec, Estado de México. En 20 días, entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 2025, se registró la desaparición de siete personas.

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la autoridad mexiquense, son al menos siete casos en los que se mantiene la búsqueda de: Karen Saveedra, Anahí Rafael Pacheco, Emma Gutiérrez Aldana, Fátima Sánchez, Ernesto Baltazar, Fátima Carpio y César Martínez González.

Desaparición de Fátima Carpio

Este viernes, familiares de Fátima Carpio protestaron para exigir la pronta localización de la joven de 19 años, quien salió de su casa en la colonia 10 de junio para ir a trabajar, pero no llegó a su destino, el pasado lunes 3 de noviembre 2025.

Durante su manifestación, la familia de la joven también expresó que su caso no es el único, pues en los últimos días se han reportado más desapariciones en la localidad mexiquense.

De acuerdo con la tarjeta de búsqueda, Fátima tiene el cabello teñido de rubio, complexión delgada, nariz achatada base mediana, ojos café oscuro y tez morena clara.

Desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar

Otro de los casos que mayor relevancia mediática cobró fue el del padre Ernesto Baltazar, quien fue reportado como desaparecido por la Diócesis de Cuautitlán.

Según los primeros reportes, el religioso fue visto por última vez el 27 de octubre en inmediaciones de la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec.

Luego de confirmarse la desaparición del sacerdote, Ernesto Baltazar, la Diócesis de Cuautitlán indicó que mantiene total disposición para colaborar dentro del marco legal y con respeto absoluto a las instancias responsables del caso.

Pedimos a nuestras comunidades parroquiales mostrar apoyo espiritual a su familia y acompañarlos con cercanía y solidaridad en estos momentos de preocupación

Suman siete fichas de búsqueda en Tultepec

En 20 días, suman al menos siete fichas de búsqueda por desapariciones registradas en el municipio de Tultepec, en el Estado de México.

Karen Arleth Saavedra Rafael

La menor de 4 años de edad, con estatura 1.35 metros, complexión delgada, cara redonda, nariz aguileña y orejas chicas, desapareció el 23 de octubre 2025. Fue vista por última vez en la localidad mexiquense.

Anahí Rafael Pacheco

La mujer de 30 años desapreció el 23 de octubre 2025. De acuerdo con la ficha, mide 1.65 metros, es de complexión robusta, cara redonda, pesa 60 kilos, tez morena morena oscura, frente mediana, cabello castaño oscuro y nariz aguileña.

César Martínez González

César Martínez González, de 38 años de edad, fue reportado como desaparecido el 3 de noviembre, pero su ausencia sucedió el 2 de noviembre. Mide 1.68 metros y desapareció en la colonia Hacienda real de Tultepec.

Emma Gutiérrez y Fátima Sánchez

Fátima Margarita Sánchez Gutiérrez, de 8 años, junto con Emma Gutiérrez, de 48 años, fueron reportadas como desaparecidas en la colonia La Palma, el pasado 27 de octubre.

