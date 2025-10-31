Sacerdote Desaparece en Municipio de Tultepec, Edomex y Piden Oraciones para Localizarlo

El sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue reportado como desaparecido por sus familiares y la Diócesis de Cuautitlán, Estado de México, debido a que no saben nada de su paradero desde hace unos días; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, el religioso fue visto por última vez el 27 de octubre en inmediaciones de la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec.

Luego de que el sacerdote no regresó a casa, sus seres queridos dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por lo que se emitió una ficha de búsqueda e inició el protocolo de actuación.

¿Qué pasó con el sacerdote Ernesto Baltazar?

Hasta el momento, las autoridades no han informado los detalles de su desaparición, así como el estatus en el que se encuentran las indagatorias.

Sin embargo, se tiene conocimiento de que el último día llevaba pants de color guinda y tenis de gamuza color negro.

En la ficha de búsqueda elaborada este 31 de octubre, señala que tiene 43 años de edad y mide 1.68 metros de altura.

El sacerdote tiene cabello castaño oscuro, nariz convexa y boca grande. Otras de sus señas particulares es que tiene una cicatriz quirúrgica en el abdomen, un lunar en la espalda, así como en el pie y otro más en la mano cara palmar.

Diócesis pide orar por sacerdote

Luego de confirmarse la desaparición del sacerdote, Ernesto Baltazar, la Diócesis de Cuautitlán indicó que mantiene total disposición para colaborar dentro del marco legal y con respeto absoluto a las instancias responsables del caso.

Pedimos a nuestras comunidades parroquiales mostrar apoyo espiritual a s familia y acompañarlos con cercanía y solidaridad en estos momentos de preocupación

También pidieron evitar la difusión de rumores o información no verificada.

Que Santa María de Guadalupe, Madre de la Iglesia, lo cubra con su manto y nos conceda vivir este momento con fe y esperanza

