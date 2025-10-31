Bebé Robada en Durango: Vinculan a Proceso a Mujeres Presuntamente Involucradas en Rapto de Niña

El caso de la bebé que fue robada de un hospital en Durango tiene avances y las autoridades informaron que las mujeres detenidas por su presunta participación en el rapto de la recién nacida fueron vinculadas a proceso; estos son los detalles.

Según los primeros reportes, durante su encuentro con el juez por la sustracción de la menor del Hospital Materno Infantil, la autoridad determinó la vinculación a proceso. No obstante, fue reclasificado el delito por el que son acusadas, según lo estipulado en el Código Penal Estatal.

Pasó de secuestro a desaparición forzada por particular

Las mujeres identificadas como Carla Daniela y Anabel "N", también fueron acreedoras a la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán en el Cereso N°1, mientras continúa el proceso. En tanto, se fijó un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, se dio a conocer que la próxima audiencia de las presuntas implicadas se realizará el 1° de diciembre de 2025.

¿Cómo planearon el robo de la bebé en Durango?

Según los datos de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carla Daniela “N” conoció a Anabel “N”, quien trabajaba como parte del área de limpieza del hospital por parte de una empresa privada.

Anabel le proporcionó información clave sobre los recién nacidos, pues le explicó quienes de ellos “eran viables” para poder privarlos de la libertad.

En ese intercambió de información, señaló que la bebé Judith “N” era la más sana en el área porque pronto cambiaría a la sala de transición y crecimiento, donde después sería dada de alta.

Ella misma le proporcionó información de la ubicación de la cuna de la bebé donde se encontraba, que era la tercera cuna cerca de la ventana, dijo la Fiscalía

La trabajadora de limpieza también proporcionó información relacionada con:

Horarios de cambio de turno

Horario de las mamás que iban a alimentar a los bebés internados

El área a donde podría llevar a la bebé el área porque “había más oportunidad”

Carla Daniela entró varias veces al hospital, incluso en el área de transición permaneció sentada aproximadamente 2 horas. Luego Anabel la contacta en otras ocasiones. Finalmente se vuelven a encontrar en el área de crecimiento, donde esperó de nuevo y después se apoderó de la bebé.

Carla guardó a la bebé en una bolsa negra y salió del hospital. Se dirigió a la calle Miguel de Cervantes Saavedra donde pidió prestado un baño y ahí dejó el pantalón quirúrgico. Llegó en taxi a su casa ubicada en el fraccionamiento Benito Juárez.

¿Qué pasó con la bebé robada en Durango?

La Fiscalía explicó que en dicho domicilio mantuvo privada de la libertad a la bebé, a quien puso en riesgo, ya que la recién nacida requería alimento y medicamento especial.

Además, también la violentó, ya que le cortó el cabello con la finalidad de evitar que alguien la reconociera. La bebé fue abandonada en un jardín de su colonia.

Las autoridades indicaron que Carla Daniela presuntamente robó a la bebé del hospital de Durango porque quería hacerle creer a su pareja que vive en Estados Unidos, que ella acababa de tener a "su hija".

Incluso le dijo a su mamá que tenía dos días de haber tenido a su bebé

EPP