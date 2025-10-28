Doctor Abusa Sexualmente de Paciente en Consulta y Finge su Muerte para Evitar Detención en CDMX

Un doctor identificado como Arturo “N” fue vinculado a proceso por abusar sexualmente de su paciente durante una consulta en una clínica ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México; así detuvieron al presunto agresor.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el sujeto es investigado por el delito de violación equiparada agravada, en contra de una mujer, quien acudió a consulta de seguimiento a su salud.

La víctima acudió a una consulta médica, donde habría sido agredida sexualmente durante la revisión clínica. Tras los hechos, presentó la denuncia correspondiente

¿Cómo detuvieron al doctor que abusó de su paciente en Coyoacán?

Una vez que la víctima denunció las agresiones, la FGJCDMX comenzó con las investigaciones y solicitó la orden de aprehensión en contra de Arturo “N”, ya que el médico no se presentó a la audiencia inicial.

Además, el sujeto intentó evadir la justicia mediante la presentación de un acta de defunción falsa a través de un familiar, con la finalidad de simular su muerte y con ello, evitar el proceso penal.

Sin embargo, no fue hasta este 28 de octubre que agentes de la Policía de Investigación (PDI), localizaron a Arturo “N” en el municipio de Tolcayuca, Hidalgo, en colaboración con la Procuraduría de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

Luego de su detención fue trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante la autoridad requerida por los hechos ocurridos en marzo de 2024.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso y dictó prisión preventiva como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. También le fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

