“Devolvemos lo que les Pertenece”, Sheinbaum Da Constancias de Reducción de Créditos Infonavit
A la presidenta la acompaña el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel
Este sábado 8 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó junto con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, el Programa de Entrega de Escrituras y entregó las constancias de reducción de créditos Infonavit y Fovissste a familias con préstamos de vivienda impagables en Tepic, Nayarit.
Durante su discurso en el evento, la presidenta resaltó “Los gobiernos del pasado de corrupción y privilegios quitaban a las y los trabajadores; nosotros devolvemos lo que por derecho les pertenece. Somos gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Asimismo, la mandataria este día inaugurará la carretera desde Tepic hasta Puerto Vallarta, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y fortalecer el desarrollo turístico y económico de la región.
De acuerdo con autoridades federales y estatales, la autopista, junto con el puente Amado Nervo, el aeropuerto internacional y los nuevos vuelos hacia Estados Unidos y Canadá, posiciona a Nayarit como un destino turístico de clase mundial. Estas obras impulsan la llegada de inversiones, la generación de empleo y el bienestar para las familias nayaritas.
