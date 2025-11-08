Frente Frío 13 y Aire Ártico Congelarán 3 Días al País con -15 Grados | MAPA de Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este domingo 9 de noviembre ingresará al país el frente frío número 13, acompañado de una masa de aire ártica, lo que provocará un notable descenso de temperaturas y lluvias de diversa intensidad en 21 estados del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal recorrerá rápidamente el norte, noreste y oriente del país, desplazándose sobre el Golfo de México, donde interactuará con un canal de baja presión ubicado en el sureste. Esta combinación generará lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; chubascos en Coahuila, Nuevo León y Querétaro, y lluvias aisladas en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

La masa de aire ártica que impulsará al frente, junto con la vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país. Se prevén condiciones muy frías a gélidas y heladas al amanecer en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Para el lunes, el frente frío se desplazará sobre el suroeste del Golfo de México, la Península de Yucatán y el Mar Caribe, provocando lluvias intensas en regiones de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; fuertes en Hidalgo, Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán.

⚠️ ¡Importante! Desde el #SMNmx te informamos sobre las #CondicionesMeteorológicasAdversas para los siguientes días en el país, debido al #FrenteFrío número 13.



¡Mantente atento a la información oficial y evita la desinformación! 😯 pic.twitter.com/5z44bayL8T — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 7, 2025

La masa de aire ártica continuará generando temperaturas bajas y posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El martes, el frente se extenderá sobre el sureste del país y el Mar Caribe, provocando chubascos y lluvias fuertes en la región y en la Península de Yucatán. Persistirá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, con heladas matutinas en zonas altas.

El SMN señaló que la masa de aire ártica comenzará a modificar sus características durante la tarde del martes, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas a partir del miércoles.

Clima para el domingo 9 de noviembre 2025

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Nuevo León y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el lunes 10 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Clima para el martes 11 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

