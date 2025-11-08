Pronóstico del Tiempo SÁBADO 8 de Noviembre de 2025: ¿Dónde Habrá Heladas en México?
Un nuevo frente frío entrará durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo, lo que provocará un descenso de la temperatura en el norte y noreste del país
Para este sábado 8 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.
En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica mantendrá tiempo estable con escasa probabilidad de lluvia.
Durante la noche y primeras horas del domingo, un nuevo frente frío (núm. 13) se aproximará al norte de la República Mexicana, impulsado por una masa de aire ártico y asociado con una vaguada polar.
Estos fenómenos climáticos originarán rachas de viento de 60 a 70 km/h y posibles torbellinos en Chihuahua y Coahuila, así como un marcado descenso de las temperaturas en el norte y noreste del país.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Olmeca y Los Tuxtlas), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro (norte), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se prevé ambiente frío en la región, con temperaturas de 0 a 5 °C y posibles heladas en zonas altas del Valle de México.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
Con información de Conagua
