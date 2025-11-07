Estado por Estado: Así Serán las Marchas en México por Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

El asesinato de Carlos Manzo generó indignación y enojo por parte de la comunidad, no solo de Uruapan, Michoacán, a nivel nacional, por lo que ahora se prepara una Marcha Nacional en México, para exigir justicia por su fallecimiento y paz en todo el país.

La convocatoria sobre la manifestación que se prevé se lleve a cabo el 15 de noviembre, se dio a conocer a través de distintas redes sociales. Según los organizadores, se trata de un movimiento pacífico y apartidista.

Debido a que el objetivo principal es mostrar el hartazgo nacional por la violencia que le quitó la vida a un alcalde, pero también que se replica con varias personas en el país.

Apagaron su luz, pero no lo callarán

¿Cómo será la Marcha Nacional por Carlos Manzo y la seguridad en México?

Como te contamos, la Marcha Nacional está programada para el 15 de noviembre en al menos 35 ciudades del país. Los asistentes deben acudir con:

Playera blanca

Sombrero en honor a Carlos Manzo

Ahora bien, en las regiones donde ya se tienen contempladas las movilizaciones y protestas son los siguientes:

Ciudad de México: 11:00 horas del Ángel al Zócalo

Guerrero: Acapulco a las 7:00 horas

Hidalgo: Pachuca a las 19:00 horas

Chiapas: Tuxtla Gutiérrez a las 9:00 horas

Aguascalientes: a las 10:00 horas

Guanajuato: Celaya a las 10:00 horas

Durango: la Marcha Nacional comenzará a las 10:00 horas

Tlalnepantla, Edomex: 10:00 horas

Sonora: en Hermosillo a las 11:00 horas

Veracruz: Xalapa a las 11:00 horas

Tabasco: Villahermosa también a las 11:00 horas

Jalisco: será a las 12:00 horas en Guadalajara

Puebla: iniciará a las 12:00 horas.

Guanajuato: en León será a alrededor de las 16:00 horas

Querétaro: las movilizaciones serán casi a las 17:00 horas

Oaxaca: la Marcha por Carlos Manzo será aproximadamente a las 15:00 horas

Hay otros puntos en donde no se han definido horarios y recorridos, no obstante, sí participarán en la protesta.

