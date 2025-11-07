Cae Sujeto Implicado en Feminicidio de Enfermera en Iztapalapa; Doctor Pagó 20 Mil por el Crimen

Norma Patricia, era enfermera y fue asesinada en calles de la alcaldía Iztapalapa, cuando se dirigía a su trabajo en un hospital. La Fiscalía de CDMX informó que el tercer presunto implicado en el feminicidio, Javier “N”, fue detenido; así lo encontraron.

Según las investigaciones, el 24 de junio de 2024, la joven de 30 años de edad fue atacada a balazos cuando iba al Hospital de Nutrición Salvador Zubirán.

Noticia relacionada: Caso Erick Omar: Hallan Muerto a Joven tras Ser Detenido Cuando Paseaba a su Mascota en CDMX

En julio de ese año, Marco Antonio “N”, fue detenido por disparar contra la enfermera. Este sujeto confesó a las autoridades que le pagaron 20 mil pesos por dispararle a la mujer.

El ataque habría sido ordenado por un médico, a quien la víctima había denunciado meses antes por posible mala práctica y amenazas, tras someterse a una cirugía estética

Por está razón, los agentes de la Policía de Investigación (PDI), establecieron que el médico, identificado como José Humberto “N”, presuntamente contrató a un grupo de personas para ejecutar el crimen. El doctor fue detenido en Colombia en diciembre de 2024 por una ficha roja. La Fiscalía e la CDMX inició el procedimiento de extradición , el cual continúa en trámite.

La FGJCDMX solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar el procedimiento de extradición correspondiente, el cual continúa en trámite

Video: Familiares de Norma Patricia Exigen Justicia Tras su Asesinato

¿Cómo detuvieron al tercer implicado en el feminicidio de Norma Patricia?

Los trabajos de inteligencia permitieron que los agentes ubicaran el entorno de Javier “N”, sujeto señalado por su presunta participación en el femicidio de la enfermera. El sospechoso fue localizado en una estética dentro de un centro comercial en la alcaldía Tlalpan.

Así que siguieron su rastro y concretaron su aprehensión el pasado miércoles 5 de noviembre en la alcaldía Magdalena Contreras.

Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía señaló que Javier “N”, presuntamente participó en la planeación y coordinación del feminicidio. De hecho, él se encargó de vigilar los movimientos de Norma Patricia.

Historias recomendadas:

EPP

