Jazlyn Azulet e Isaí: La Historia de los Niños que Dieron de Alta Tras Explosión en Iztapalapa

Los bebés sobrevivientes de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ya fueron dados de alta luego de pasar casi dos meses internados en el hospital para recibir atención médica por sus lesiones. ¿Quiénes son estos pequeños que ahora son considerados “bebés milagro”?

Este viernes 7 de noviembre 2025, la secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que fueron dados de alta los menores que resultaron lesionados por la tragedia que ocasionó la volcadura y posterior estallido de una pipa con más de 49 mil litros de gas LP.

La recuperación de todas las víctimas ha sido posible gracias al trabajo interinstitucional del sector salud, en el que han participado de manera solidaria y coordinada el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex

Asimismo, las autoridades indicaron que los menores concluyeron satisfactoriamente su proceso de recuperación en el Hospital Tacubaya y Hospital Shriners en Galveston, Texas.

¿Quiénes son los bebés que sobrevivieron a la explosión de pipa en Iztapalapa?

Los bebés que sobrevivieron a la explosión de la pipa en Iztapalapa, son dos pequeños cuyas historias conmovieron, pues sus familias dieron todo por protegerlos para evitar que las llamas los alcanzaran.

Jazlyn Azulet

La primera de ellas es Jazlyn Azulet, de dos años de edad, quien el día del accidente se encontraba bajo el cuidado de su abuelita, Alicia Matías Teodoro. La señora que trabajaba como checadora de transporte público en el paradero de Santa Marta, cerca del Puente de la Concordia.

Estaba a nada de terminar su turno para regresar a casa con su pequeña nieta, cuando el estallido las sorprendió. Alicia convirtió su propio cuerpo en escudo y abrazó a Jazlyn. La protegió para tratar de que las llamas no le hicieran daño.

La “abuelita heroína”, lamentablemente perdió la vida el 12 de septiembre luego de luchar en un hospital. En tanto, Jazlyn Azulet fue trasladada al Hospital Shriners en Galveston, Texas donde recibió atención especializada para la recuperación de sus quemaduras. Hoy

Isaí Santiago

El segundo bebé milagro, es Isaí Santiago, de dos años de edad. El pequeño “Santi” iba en un auto con su mamá, Tiffany Odette y su abuelito, Misael Cano Rodríguez. La familia se dirigía a la zona de Los Reyes para recoger un regalo que el abuelo compró para el niño.

Sin embargo, la unidad estaba en inmediaciones del Puente de la Concordia cuando ocurrió la explosión de la pipa. El vehículo quedó envuelto en llamas y todos los ocupantes resultaron gravemente lesionados.

Misael murió prácticamente el mismo día del accidente. Tiffany luchó con todo para sobrevivir y luego de varios días en el hospital, las autoridades confirmaron su fallecimiento el 21 de octubre.

A pesar de que en un inicio tenía un pronóstico grave, el bebé salió adelante y hoy ya está de regreso con su abuelita Jovana y sus tías, quienes ahora estarán a su cargo.

