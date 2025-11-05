María Isabel Morales Bracamontes es una de las sobrevivientes de la explosión de una tienda en Hermosillo, Sonora; no obstante, debido a que su salud está en riesgo por la gravedad de sus lesiones, fue trasladada a Estados Unidos para recibir atención especializada.

“Échale ganas, vas a estar bien”, le gritaron sus seres queridos cuando la ambulancia partió del hospital rumbo a la aeronave que la llevaría hasta Phoenix, Arizona. Entre porras y muestras de cariño, la joven de 20 años de edad salió de la clínica con la esperanza de sanar por completo.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que María Isabel estará internada en el Hospital Valley Wise.

María Isabel, quien se encuentra en condición grave, pero lo suficientemente estable fue trasladada el día de hoy al Hospital Valley Wise en Phoenix, Arizona

Lo anterior, porque la joven tiene quemaduras en el 40% de su cuerpo, las cuales son muy graves. Su familia y amigos rezan por ella para que el tratamiento sea efectivo y pronto vuelva a salir con ellos y sonreír.

¿Quién es María Isabel Morales Bracamontes?

María Isabel, de 20 años de edad, tiene muchos sueños y planes por cumplir. Pero sabía que para conseguir todas sus metas, era necesario esforzarse y hacerlo poco a poco.

Por ello, añadió a sus deberes como universitaria un trabajo. En la tienda Waldos llevaba apenas unos días trabajando como cajera. El día de la tragedia ella realizaba su jornada como cualquier otro; lamentablemente, no pudo salir a tiempo cuando ocurrió la explosión.

Su historia se hizo viral porque luego del estallido e incendio, logró contactar a su tía para avisarle de lo sucedido y pedirle ayuda, pues el fuego alcanzó su cuerpo.

Tía, estoy en la tienda, hubo una explosión y estoy quemada. No quiero que me cuelgue, tengo mucho miedo, dijo

María Isabel lucha por salvar su vida y su familia espera un milagro para que los cuidados en Estados Unidos sean la clave de su recuperación.

Su familia informó que la estudiante de la Universidad de Sonora no ha respondido favorablemente a los medicamentos, por lo que será trasladada a un hospital especializado en quemaduras en Arizona, con apoyo del Gobierno de Sonora. Su tía Angélica Morales agradeció el apoyo.

Los ciudadanos han estado al pendiente de María Isabel. Seguimos con oraciones, porque la niña no está completamente bien , dijo a medios locales

