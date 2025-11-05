Despiden a Pareja y Taquero, Víctimas de “El Custodio” en Acolman, Edomex; YouTuber está Prófugo

Las autoridades siguen la pista de Roberto Carlos “N”, alias, “El Custodio”, sujeto que presuntamente asesinó a tres vecinos en Acolman, Estado de México. Mientras las investigaciones continúan, las víctimas son despedidas por sus seres queridos, quienes exigen justicia por sus muertes.

Este miércoles 5 de noviembre 2025, se llevan a cabo los funerales de Daniel, Karla y Omar, las tres personas que perdieron la vida luego de ser atacados a balazos presuntamente por su vecino, quien los señaló como “invasores” de su propiedad.

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche, cuando el sospechoso discutió con Daniel y Karla, un matrimonio que vivía al lado de su vivienda. El descontento se originó porque la combi de Daniel se pasó por algunos centímetros del lugar de estacionamiento. Durante el pleito, el sujeto sacó un arma y la accionó contra ellos en varias ocasiones.

Sin embargo, Omar quien se encontraba cerca de la zona, ya que su negocio de comida se localiza a la vuelta del lugar de la pelea, escuchó los gritos y trató de intervenir para ayudar a la pareja, pero también fue lesionado. Todos murieron en la vía pública.

Pero, ¿quiénes son las víctimas? ¿Qué avances hay en las investigaciones? Estos son los detalles.

¿Quiénes son las víctimas de “El Custodio” en Acolman, Edomex?

Entre flores blancas, veladoras e imágenes religiosas, los familiares y amigos de Daniel y Karla, les dan el último adiós. La pareja tenía 20 años de estar junta y eran muy queridos en la zona, principalmente en su colonia Fraccionamiento Valle Real.

Daniel era conductor de una combi de transporte público y todos los días salía muy temprano a dar servicio en el Edomex. Mientras que Karla, se dedicaba principalmente a las tareas de su hogar, no obstante, también brindaba sus servicios de limpieza en casas aledañas.

Los señores eran muy queridos, dicen vecinos

Pamela, hija mayor del matrimonio, relató a N+, que el día que sus padres fueron asesinados regresaban a casa luego del trabajo y comprar la cena.

Mis papás iban llegando - junto con mis hermanos-, de trabajar habían ido por su cena y esta persona simplemente llegó y les arrebató la vida

La joven refirió que Roberto Carlos “N”, era una persona muy agresiva, de hecho, todos los vecinos tenían conocimiento de sus actitudes. Incluso, el sujeto era señalado por portar arma de fuego y amedrentar a los habitantes de la zona. Pamela pide que se esclarezca el caso, pues sus padres nunca invadieron la propiedad del vecino. “Ellos solo se dedicaban a trabajar”, dijo.

Dan último adiós a Omar

Omar de 21 años de edad, tenía su negocio de tacos en el Fraccionamiento Valle Real. Es recordado como “luchón”, ya que emprendió su negocio para brindarle una buena vida a sus dos hijas de 2 años y 9 meses de edad.

El día del ataque armado, el joven atendía su puesto como de costumbre, cuando escuchó los gritos de una mujer. Por eso, tomó uno de sus cuchillos y acudió al sitio a verificar la situación.

Sin embargo, al llegar al lugar se encontró la pareja herida por impactos de arma de fuego. Él también fue atacado a balazos por tratar de intervenir. Ahora su familia pide ayuda a las autoridades, pues dejó a sus bebés en orfandad y ni siquiera han podido terminar los trámites para poder llevar su cuerpo al panteón.

¿Qué se sabe de “El Custodio”?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realiza las investigaciones correspondientes para dar con Roberto Carlos “N”, quien hasta el momento sigue prófugo.

En tanto, se llevó a cabo un cateo en el domicilio del presunto asesino, donde encontraron:

Chaleco antibalas

Artículos de defensa personal

Un arma de fuego

Roberto Carlos “N”, era un creador de contenido quien compartía información sobre el área de seguridad privada. En sus redes sociales se presentaba como un profesional en la materia con más de 20 años de experiencia.

