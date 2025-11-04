Asalto en Hotel CDMX: Sujetos Roban a Huéspedes y Empleados; Hay Menores entre los Detenidos

El asalto a un hotel de la alcaldía Gustavo A Madero, provocó movilización de servicios de emergencia en inmediaciones de la Av. Canal del Norte en la colonia Popular Rastro, luego del reporte de que huéspedes y empleados del inmueble fueron amedrentados; así detuvieron a los presuntos implicados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron luego de una denuncia ciudadana a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que de inmediato comenzaron las investigaciones para esclarecer el caso.

Por está razón, se dirigieron hasta la zona para verificar la situación. En el lugar les informaron que varios sujetos armados exigieron dinero a los huéspedes y empleados.

¿Cómo detuvieron a los presuntos implicados en el asalto al hotel de la GAM?

Los elementos llegaron rápidamente a inmediaciones de la Av. Canal del Norte de la colonia Popular Rastro, donde comenzaron las acciones para dar con los responsables. En las acciones detuvieron a dos hombres de 15 y 18 años de edad.

Tras realizarles una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial, les hallaron un arma de fuego con 13 cartuchos útiles y una bolsa con 150 gramos de posible marihuana

No obstante, mientras realizaban esta detención, otros sujetos aprovecharon el momento para huir en motocicletas, por lo que comenzó una persecución, la cual culminó en un área común de una vivienda en la calle Central de Pintores, de la colonia Emilio Carranza, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En este punto dos sujetos, de 16 y 20 años de edad, con características físicas que coinciden con la de posibles responsables, mientras manipulaban bolsas con presunta droga.

Los detuvieron y les hallaron un arma de fuego con cuatro cartuchos útiles y aproximadamente un kilogramo de posible marihuana

Pero en otro punto de la capital, en la avenida Eduardo Molina, en la colonia Vasco de Quiroga, de la alcaldía Gustavo A. Madero, dieron alcance a dos sujetos más de 15 y 18 años, quienes también están implicados en el asalto al hotel. También les hallaron un arma de fuego y marihuana.

En ese momento se acercó un sujeto (28 años) con un arma de fuego, con el fin de impedir la acción policial, por lo que también lo detuvieron

Los siete implicados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, no sin antes comunicarles sus derechos de ley.

