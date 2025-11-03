Balacera en Tepito: Ataque Armado Deja un Muerto en la Colonia Morelos, ¿Qué pasó?

Este lunes una balacera en Tepito provocó la movilización de servicios de emergencia en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; hay un muerto y un lesionado.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de Av. Del Trabajo y González Ortega, en la zona comercial del también conocido "Barrio Bravo". Las múltiples detonaciones alertaron a las personas que se encontraban cerca, así como a los vecinos.

Noticia relacionada: Guardia de Seguridad Muere Baleado al Enfrentar a Presunto “Fardero” en Minisúper de CDMX

Por esta razón, solicitaron apoyo a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes al llegar, encontraron a un hombre inconsciente entre los puestos comerciales.

Video: ¿Qué Pasó Hoy en Colonia Morelos, CDMX? Balacera Nocturna Deja 1 Muerto y 1 Herido

¿Cómo fue la balacera en Tepito hoy 3 de noviembre?

Los testigos indicaron a las autoridades que el ataque armado sucedió cuando sujetos se acercaron contra las víctimas y les dispararon de manera directa en varias ocasiones.

Los hombres se encontraban en el sitio en compañía de otras personas jugando poleana, cuando dos sujetos se aproximaron y sin mediar palabra efectuaron las detonaciones en su contra, para después darse a la fuga, dijo la SSC

Luego de cometer la agresión, se dieron a la fuga. En el lugar se atendió a dos hombres que resultaron lesionados por los impactos. No obstante, uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que el otro herido fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.

Una vez que los policías obtuvieron más información, comenzaron con una búsqueda en la zona, lo que derivó en la detención de un presunto implicado en la balacera en Tepito hoy 3 de noviembre.

Se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables, aseguraron autoridades

Hasta el momento, se desconocen las identidades de las personas afectadas, así como los motivos por los que fueron agredidos. En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lleva a cabo las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

Adulta Mayor Queda en Medio de Balacera y Muere por el “Susto" en Acapulco, Guerrero

EPP