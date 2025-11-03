Guardia de Seguridad Muere Baleado al Enfrentar a Presunto “Fardero” en Minisúper de CDMX

Una balacera en CDMX hoy alertó a las autoridades de la capital, debido a que un guardia de seguridad murió baleado al intentar frustrar el robo de mercancías en una tienda ubicada en la colonia Centro; el agresor es menor de edad.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un minisúper ubicado en el cruce de Allende y Mariana del Toro Lazarín, cuando se escucharon detonaciones por arma de fuego. Por lo que de inmediato los testigos solicitaron la presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al lugar llegaron los elementos de seguridad pública y encontraron a un hombre, quien se desempeñaba como seguridad privada en el establecimiento, inconsciente, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Debido a que recibió varias lesiones en la zona de la nuca. La zona fue acordonada y se dio parte a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

¿Cómo asesinaron al guardia de seguridad en el Centro de CDMX?

Luego de darse a conocer los hechos, los elementos de la SSC indicaron que los hechos ocurrieron cuando el sujeto ingresó a la tienda y trataba de ocultar mercancía entre sus ropas, es decir, un “fardero”.

El guardia de seguridad se percató del acto y se le acercó para enfrentarlo y pedir que devolviera la mercancía y se retirara del lugar.

El sujeto se tornó agresivo, simuló salir del lugar, sacó de entre sus ropas un arma de fuego y realizó disparos de manera directa en contra del trabajador

Una vez de atacar al guardia de seguridad, el sujeto se echó a correr por la misma calle para no ser alcanzado. Sin embargo, inició un operativo en el lugar, el cual culminó con la detención de dos jóvenes en una vivienda ubicada en la calle Chile.

Los vecinos trataron de evitar la detención, pues aseguraban que ellos no hicieron nada. No obstante, los jóvenes sospechosos, uno de ellos menor de edad, fueron trasladados hasta el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

