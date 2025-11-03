Balacera en Guasave, Sinaloa: Reportan Enfrentamiento entre Civiles y Elementos de Seguridad

Un intenso operativo de fuerzas federales y estatales se registró este lunes durante el medio día en la sindicatura de La Brecha, municipio de Guasave, luego de un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad y un grupo de civiles fuertemente armados.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes fueron agredidos a balazos cuando realizaban un recorrido de vigilancia en la zona rural, lo que desencadenó un intercambio de fuego que se prolongó varios minutos.

Vecinos del sector reportaron intensas ráfagas de armas de alto poder, mientras en el lugar se implementó un operativo aéreo y terrestre con apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Marina y unidades de la Policía Estatal Preventiva.

Ciudadanos reportan en redes sociales fuerte operativo en Guasave

A través de medios sociales, residentes de la zona compartieron videos de la intensa movilización por parte de los cuerpos de seguridad, incluso el helicóptero sobrevoló a baja altura, incluso en algunos momentos aterrizó en algunos puntos.

Tras la confrontación, las fuerzas de seguridad mantuvieron acordonado el perímetro y realizan una búsqueda por brechas y caminos rurales, donde presuntamente los agresores se dispersaron tras el enfrentamiento.

De manera preventiva, algunos establecimientos comerciales cerraron, mientras que automovilistas evitan la zona mientras se desarrollas las acciones de los elementos de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente sobre lo ocurrido, por lo que no se reportan personas detenidos, fallecidas o heridas.

Información en desarrollo...