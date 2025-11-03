¿Quién es Alejandro Correa, Exalcalde de Zinapécuaro, Desaparecido en Tierras Coloradas?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, quien fue visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre en la localidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo.

De acuerdo con el documento de búsqueda 1139/2025, Correa Gómez, de 41 años, vestía al momento de su desaparición una camisa a cuadros azul, chaleco gris y sombrero beige.

El exfuncionario mide 1.78 metros, pesa 85 kilogramos y es de complexión mediana. Tiene piel blanca, rostro redondo, frente mediana y cabello corto y entrecano. Sus cejas son pobladas y semiarqueadas, y sus ojos café.

Entre sus señas particulares destacan una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho y otra sobre la ceja derecha. Además, cuenta con varios tatuajes: la palabra “MAMÁ” en el antebrazo derecho; la frase “NO TEMAS PORQUE YO ESTOY CONTIGO” (Isaías 41:10) en el mismo brazo; un ave fénix en la cadera derecha y la leyenda “TODO LO PUEDO EN CRISTO” en el pecho.

Correa Gómez fue visto por última vez alrededor de las 2:00 horas y desde entonces se desconoce su paradero.

¿Quién es Alejandro Correa?

Militante de Morena, Alejandro Correa se desempeñó como presidente municipal de Zinapécuaro durante los periodos 2018-2021 y 2021-2024. Es licenciado en Administración y cuenta con una Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos.

En los últimos meses participaba activamente en la organización Michoacán en Movimiento, encabezada por el senador Raúl Morón Orozco, como parte de los trabajos políticos rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su gestión como alcalde, en marzo de 2022, enfrentó un episodio de violencia tras el multihomicidio en una pelea de gallos en Las Tinajas, donde murieron 20 personas. En ese momento, exigió una estrategia estatal de seguridad.

La desaparición de Correa Gómez ocurre en medio de una nueva crisis de violencia en Michoacán, marcada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el sábado pasado durante el Festival de Velas con motivo del Día de Muertos.

