La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde del municipio de Zinapécuaro, quien fue visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre de 2025.

“Se teme por su integridad ya que puede ser víctima de algún delito”, indicó en la ficha de búsqueda que emitió y difundió a través de redes sociales.

En su perfil de X, la Fiscalía michoacana solicitó el apoyo para la búsqueda y localización del expresidente municipal, de 41 años de edad.

Esta desaparición se reportó luego de los hechos de violencia en Michoacán, donde fue asesinado a balazos el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuando concluía el Festival de las Velas, una celebración con motivo del Día de Muertos 2025.

Con información de N+.

spb