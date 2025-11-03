Desaparece Exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Temen por Seguridad de Alejandro Correa Gómez
N+
La Fiscalía General del Estado de Michoacán emite ficha de búsqueda del exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa
COMPARTE:
La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la desaparición de Alejandro Correa Gómez, exalcalde del municipio de Zinapécuaro, quien fue visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre de 2025.
“Se teme por su integridad ya que puede ser víctima de algún delito”, indicó en la ficha de búsqueda que emitió y difundió a través de redes sociales.
En su perfil de X, la Fiscalía michoacana solicitó el apoyo para la búsqueda y localización del expresidente municipal, de 41 años de edad.
Esta desaparición se reportó luego de los hechos de violencia en Michoacán, donde fue asesinado a balazos el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuando concluía el Festival de las Velas, una celebración con motivo del Día de Muertos 2025.
Noticia relacionada: Gobernador de Michoacán: Grupos de la Delincuencia Están Detrás del Asesinato de Carlos Manzo.
Historias recomendadas:
- ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes.
- ¿Cómo Medir la Distancia entre Estrellas con tus Manos? Aquí te Enseñamos a Calcular el Cielo.
- ¿Aún no Tienes el Menú para Comer Hoy? Estas 3 Recetas de Platillos con Papa te Encantarán.
Con información de N+.
spb