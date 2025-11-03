Gobernador de Michoacán: Grupos de la Delincuencia Están Detrás del Asesinato de Carlos Manzo

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, dio una conferencia de prensa hoy, 3 de noviembre de 2025, en la que habló de los avances en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan; el funcionario afirmó que "hay grupos de la delincuencia organizada atrás de este homicidio".

Datos sobre el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez: El presidente municipal de Uruapan fue asesinado a tiros el sábado, 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones por Día de Muertos.

El presidente municipal de Uruapan fue asesinado a tiros el sábado, 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones por Día de Muertos. Por este crimen, dos personas fueron detenidas y el presunto asesino fue abatido.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se va a reforzar la seguridad en Michoacán y en otros estados de la República mexicana, con presencia e inteligencia.

Además, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló -en la conferencia mañanera de hoy- que podría haber un grupo delincuencial detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, sin embargo, descartó que exista algún vínculo con la escolta de Carlos Manzo.

Grupo del crimen organizado, detrás del asesinato de Carlos Manzo

En la conferencia de prensa, Ramírez Bedolla reiteró su pesar por el asesinato de Carlos Manzo, lamentó la pérdida de un alcalde joven, decidido, humano, que sabía todos los días que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia y reveló que detrás del homicidio hay un grupo del crimen organizado.

Cuestionado sobre qué grupo criminal está detrás del homicidio de Carlos Manzo, el gobernador de Michoacán respondió que “todo indica y todos los indicios de que hay un grupo de la delincuencia organizada atrás de esto, sí, y tenemos indicios: el arma por ejemplo”.

Todo indica que hay un grupo de la delincuencia organizada, pero no lo diremos hasta que tengamos la certeza y tengamos el indicio que nos corrobore la información. Eso es lo que de manera responsable podemos decir.

El gobernador de Michoacán admitió que mantenía buena relación con el alcalde de Uruapan, sin embargo, “en su momento había diferencias”.

“Tengo la responsabilidad de actuar y dar la cara”, afirmó el gobernador Ramírez Bedolla, luego de las manifestaciones pacíficas por el crimen de Manzo Rodríguez.

Ramírez Bedolla afirmó que “si bien es cierto que el actor material fue abatido en el acto, hay actores intelectuales y hay grupo de la delincuencia organizada atrás de este homicidio”.

Noticia relacionada: Carlos Manzo, Séptimo Alcalde Asesinado en Michoacán: Esto Declaró Sobre Seguridad

Homicidio de Carlos Manzo estaba planeado

En su turno, Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, dio a conocer los avances en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo y reveló que el homicidio del alcalde de Uruapan fue planeado y que por lo menos intervinieron dos personas, una de ellas fue abatida.

El ejecutor de estos hechos se hospedó en un hotel del centro de la ciudad, aproximadamente a las 16:00 horas, en el centro de la ciudad, en la plaza Morelos, en la plaza principal, donde inclusive realizó unas compras.

Aproximadamente, a las 20:10 horas, cuando terminó el evento por la inauguración del Festival de las Velas, en el marco del Día de Muertos, uno de los sujetos, quien portaba una sudadera blanca con capucha, se aproximó a Carlos Manzo y accionó el arma de fuego contra el alcalde de Uruapan, en al menos siete ocasiones, según las pruebas balísticas.

El fiscal general de Michoacán señaló que el arma calibre 9 milímetros, con la que fue asesinado el alcalde de Uruapan, “ha sido vinculada a otros hechos anteriormente”:

Uno el 16 de octubre de 2025, en la colonia Tierra y Libertad, donde se registró un doble asesinato.

El otro caso fue el 23 de octubre de 2025, en un bar de la colonia La Gran Parada, donde dos personas resultaros heridas y una de ellas murió.

Buscan al presunto homicida del alcalde de Uruapan

El fiscal Torres Piña señaló que el cuerpo del agresor que fue abatido no ha sido reclamado, por lo que se solicitó colaboración al Instituto Nacional Electoral para poder identificarlo, aunque existe la posibilidad de que sea un menor de edad y no cuente con credencial del INE.

Agregó que el presunto homicida, el de la sudadera blanca, tampoco ha sido identificado, por lo que pidió a la ciudadanía que proporcione información, de forma confidencial, al teléfono 44 32 98 26 40 extensión 122 o al correo electrónico inteligenciacriminal@fiscaliamichoacan.gob.mx.

Así fue la entrevista exclusiva que Carlos Manzo dio a N+

Mapa de la Plaza Morelos, en el centro de Uruapan

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT