"Vamos a Reforzar Michoacán": Sheinbaum sobre Asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan

En su conferencia matutina de hoy, 3 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció luego del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán. Afirmó que reforzará Michoacán.

Sheinbaum expresó que ha estado en contacto con la familia del edil y aseguró que el Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con las autoridades locales para esclarecer los hechos y que no haya impunidad.

Vamos a reforzar Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas.

El pasado 2 de noviembre, la presidenta sostuvo una reunión donde condenó el Asesinato de Carlos Manzo Tras Reunión con Gabinete de Seguridad. Mientras que este lunes aseveró que seguirán con todas las investigaciones para dar con los responsables materiales, así como con quien dio la instrucción y que están brindando todo el apoyo necesario.

Sheinbaum Pardo también mencionó que en Michoacán "no están solos" y que fortalecerán la seguridad en ese estado y otras entidades para atender las causas. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales reafirmó que solo llevan a más violencia.

Por su parte, citó a Grecia Quiroz García, esposa del alcalde, quien habló sobre justicia y seguridad. Sheinbaum abarcó que los jóvenes habían quedado al lado, que en el periodo neoliberal fueron rechazados, llamados ninis, por lo que se busca construir un sistema de justicia que contemple a todas las personas por igual.

La titular del Ejecutivo Federal detalló que la familia de Carlos Manzo sí cuenta con seguridad y que pidió que la Secretaría de Gobernación (Segob) esté cerca de ellos para atender sus solicitudes.

Carlos Manzo fue asesinado con un arma de fuego el pasado sábado 1 de noviembre de 2025. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el atentado se registró alrededor de las 20:00 horas en el centro histórico de Uruapan, mientras el alcalde convivía con su familia y los asistentes al Festival de las Velas, un evento de Día de Muertos.

El alcalde recibió varios disparos, el ataque causó pánico entre los asistentes, quienes corrieron para ponerse a salvo. Las autoridades confirmaron la detención de dos presuntos implicados, mientras que uno de los agresores murió.

Omar García Harfuch afirma que reforzarán la seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló en la mañanera que reforzarán las acciones de seguridad en Michoacán, donde aseguró han tenido detenciones importantes.

Resaltó que seguirán con los operativos de seguridad y con la Estrategia Nacional Contra la Extorsión: "Vamos a reforzar siempre la seguridad en Michoacán priorizando la investigación sobre el uso de la fuerza, porque lo que necesitamos y hacemos ahorita es ubicar a los delincuentes para hacer detenciones con operativos".

