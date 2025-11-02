Manifestantes Irrumpen en Palacio de Gobierno de Uruapan por Asesinato de Carlos Manzo

Durante protestas por la muerte de Carlos Manzo, registradas este domingo 2 de noviembre 2025 en Uruapan, Michoacán, manifestantes ingresaron al Palacio de Gobierno para exigir justicia y seguridad para las y los habitantes del municipio.

Después del funeral del edil, centenares de personas se dieron cita en el centro de la localidad para realizar una manifestación pacífica en la que pidieron paz en el estado, con el puño en alto y el grito de "justicia".

Posteriormente, se acercaron a la sede del ayuntamiento, donde pegaron carteles al exterior con mensajes en los que expresaron sus exigencias.

Fue alrededor de las 18:00 horas, mientras se realizaban intervenciones en el palacio de Uruapan, cuando un grupo de elementos de policías antimotines llegó al edificio de gobierno y, con ayuda de escudos y gases, dispersaron a los manifestantes, según se captó en videos publicados en redes sociales.

Video: Habitantes de Uruapan Reprocharon al Gobernador Durante Funeral del Alcalde Asesinado

Los agentes realizaron detenciones al interior del palacio de gobierno, mientras que al exterior seguían las protestas, acompañadas de banda de guerra.

Más tarde, se realizó una caminata en calles de Uruapan para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

Alrededor de las 19:00 horas, llegó el cortejo fúnebre al panteón Municipal San Juan Evangelista.

¿Qué han dicho autoridades por la muerte de Carlos Manzo?

En conferencia de prensa este domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el arma asegurada durante el ataque a Carlos Manzo está ligada con dos eventos de agresiones entre grupos contrarios del crimen organizado.

Además, aseguraron que el alcalde contaba con al menos 14 elementos de seguridad federal, mientras que su protección personal estaba a cargo de personal de su confianza, de la Policía Municipal.

Noticia en desarrollo.

