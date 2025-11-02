Gabinete de Seguridad Ofrece Conferencia por Asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

El Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa este domingo 2 de noviembre en la que ofrecieron detalles por el asesinato del alcalde Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Aseguraron que el arma asegurada al atacante, quien fue neutralizado, se relaciona a dos grupos del crimen organizado.

El secretario de Omar García Harfuch, apuntó que, al concluir un evento público, un hombre realizó siete detonaciones en contra de Manzo Rodríguez, por lo que fue trasladado a un hospital, donde murió.

Michoacán lleva mucho tiempo con células criminales

García Harfuch indicó que se busca que no queden impunes los hechos de violencia, mientras se realizan operaciones para atacar la violencia que se vive en Michoacán.

Bienvenida, información de EUA

Ante la respuesta del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por el asesinato del alcalde, García Harfuch indicó que toda la información que sume es bienvenida.

Toda la información es bienvenida, si tienen información, no solo de Estados Unidos, toda la información siempre va a ser bienvenida.

Luego de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria instruyó ofrecer el mensaje a medios con detalles sobre el homicidio del edil.

Noticia en desarrollo