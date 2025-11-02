Arriba Buque Escuela Cuauhtémoc a Cozumel Tras Accidente en Puente de Brooklyn

El buque escuela Cuauhtémoc arribó este domingo 2 de noviembre a Cozumel en Quintana Roo tras el accidente en Puente de Brooklyn, en Nueva York.

La llegada del buque escuela Cuauhtémoc se da luego de una travesía de varias semanas en la que más de 150 cadetes concluyeron su instrucción naval.

Noticia en desarrollo...