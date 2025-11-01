Transporte Público en CDMX 2025: ¿Subirá la Tarifa del Pasaje en el Metrobús?  

El Gobierno de la Ciudad de México acordó con 17 líderes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) una actualización de la tarifa del servicio, pero bajo un paquete de condiciones y sujeto a sanciones, por lo que si hay dudas si el Metrobús tendrá un aumento en su pasaje, aquí te resolvemos la incógnita.

La medida principal, que se concreta queda sujeta a un "contrato de cumplimiento" que busca revertir la calidad del servicio y la inseguridad que denuncian los usuarios.

Así, el Gobierno de la Ciudad de México aprobó el incremento de 1.50 pesos tras un acuerdo con 17 líderes del transporte concesionado en la capital.

¿Cómo quedan las tarifas del transporte público?

A continuación enlistamos cómo quedan las tarifas en el transporte público.

En corredores, la tarifa será de 9.50.

Aunque de las 23:00 a las 6 horas, 20% más a la establecida.

En microbuses y vagonetas: $7.50, los primeros 5 kilómetros $8.00 de 5 a 12 kilómetros $9.00 más de 12 kilómetros



Pero de las 23:00 a las 6 horas del día siguiente, será 20% más a la establecida.

En autobuses, será de: $8.50 en los primeros 12 kilómetros. $9.50 cuando sean más de 12 kilómetros.



Y la nocturna, es decir, de las 23:00 a las 6 horas del día siguiente, será 20% más a la establecida.

¿Cómo queda la tarifa en el Metrobús de Ciudad de México?

El Gobierno de la Ciudad de México aclaró que los aumentos a las tarifas son en corredores, autobuses, microbuses y vagonetas así que el Sistema de Metrobús NO tendrá un aumento.

En ese sentido, la tarifa del Metrobús, quedará igual, es decir, $6 pesos por viaje.

¿Cuáles son los compromisos que deben cumplir los transportistas?

Entre los compromisos más urgentes, detallados por la Secretaría de Movilidad están:

Seguridad y Legalidad: Obligación de portar licencia Tipo "C" vigente, retirar todo tipo de vidrios polarizados, contar con seguro de responsabilidad civil actualizado y exhibir el número de placa de manera visible en la cromática de la unidad.

Mantenimiento Riguroso: Realizar revisiones constantes de luces, puertas, llantas, frenos y pasamanerías. Además, garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad instalados en las unidades (cámaras, botones de auxilio y GPS).

Calidad en el Servicio: Los conductores deberán utilizar un uniforme (pantalón oscuro y camisa blanca), mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza y participar en programas de capacitación obligatoria.

Hasta el momento no se ha anunciado cuándo entra en vigor la nueva tarifa.

