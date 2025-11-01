Fiscalía de Michoacán Revela Detalles de Asesinato de Carlos Manzo; Regidor Fue Herido.

La Fiscalía de Michoacán informó detalles preliminares sobre el ataque en que fue asesinado Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan y confirmó que un regidor resultó herido.

Carlos Torres Piña, titular de la dependencia ministerial estatal, explicó que el atentado fue alrededor de las 20:10 horas de este sábado, al concluir un evento público. Según el fiscal, el presidente municipal murió al ser trasladado al hospital, a las 20:50 horas.

En el lugar de los hechos se decomisaron siete casquillos percutidos de bala, y se decomisó un arma corta de calibre 9 milímetros.

Sobre uno de los agresores, quien resultó abatido, no se ha logrado identificarlo, dijo Torres Piña.

"Al revisar sus pertenencias no se encontró ninguna identificación, por lo que estaremos trabajando las próximas horas para lograr su identificación.

"También en el lugar de los hechos fue lesionado uno de los regidores, Víctor Hugo, que está fuera de peligro", señaló el fiscal.

Manzo fue asesinado a balazos la noche de este 1 de noviembre en la explanada de la alcaldía, donde acudió a inaugurar el Festival de las Velas.

Por el crimen, uno de los agresores fue abatido y dos más detenidos, confirmaron autoridades federales y estatales.

"Se aseguró el arma, además de dos personas relacionadas con la agresión. Todas las instancias de seguridad se encuentran trabajando en la investigación inmediata de los hechos", indicó el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

De acuerdo con los primeros reportes, Manzo fue atacado cuando se tomaba fotos con asistentes, incluidos menores de edad.

