Confirman Muerte de 23 Personas tras Explosión en Tienda de Conveniencia en Hermosillo, Sonora

En el cruce de las calles Doctor Noriega y Matamoros, en el centro de la ciudad de Hermosillo, se registró un incendio al interior de un establecimiento de conveniencia que cobró la vida de 23 personas y dejó a 11 lesionadas, generando una fuerte movilización de los cuerpos de emergencias.

Este incidente se reportó alrededor de las 3 de la tarde al interior de este establecimiento. Acudiendo al sitio elementos del Departamento de Bomberos, así como de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja para atender la situación.

A pesar de que el incendio fue controlado y no se registró ninguna propagación de este incendio, autoridades continúan trabajando para el esclarecimiento de los hechos, así como para determinar si hubo personas responsables por este trágico incidente.

Autoridades delimitaron el perímetro, cerraron varias calles del primer cuadro y los comercios aledaños también fueron evacuados para permitir el trabajo de las autoridades.

Unión de Comerciantes lamenta trágico incendio en centro de Hermosillo

La Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo emitió un comunicado oficial en el que expresa su "profundo dolor" y "sinceras condolencias" a las familias y seres queridos de las víctimas del lamentable incidente ocurrido en la tienda Waldo's, donde se perdieron vidas humanas.

El organismo reitera su compromiso inquebrantable con la seguridad, asegurando que los negocios del primer cuadro continúan operando bajo los lineamientos y protocolos de Protección Civil y realizando el mantenimiento constante de sus instalaciones para clientes, colaboradores y visitantes.

"Hermosillo es una comunidad fuerte y solidaria", concluye el comunicado, invitando a la ciudadanía a unirse en respeto, en oración y en apoyo. La Unión subraya que el Centro de Hermosillo sigue siendo un espacio seguro y de encuentro, manteniendo su responsabilidad y compromiso con el servicio.

