Vecinos se Manifiestan por Fuga de Drenaje de Plaza Comercial en Colonia Misión del Sol

Residentes de la colonia Misión del Sol, al norte de Hermosillo, se manifestaron sobre el bulevar López Portillo por un colapso de drenaje proveniente de una plaza comercial, la cual lleva semanas ocasionando molestia a los vecinos de la zona, pues representa un foco de infección y un daño al pavimento.

Claudia García, residente de la colonia, mencionó que desde el año 2016 se han presentado problemas con el colapso de drenaje en la plaza ubicada en López Portillo y calle Dos, sin embargo, esta ocasión el problema se ha prolongado hasta generar una inconformidad generalizada, pues los fétidos olores y los daños al pavimento conllevan problemas para la salud y el bienestar de los habitantes.

No podemos salir a nuestras cocheras, los carros están llenos, las calles llenas de baches, los carros, caemos en los baches del drenaje y estamos metiendo los carros a las cocheras, estamos inhalando popo, pipi y deshechos de laboratorios químicos, los estamos inhalando... Ustedes pueden oler, tenemos hijos, gente enferma, adultos, una mamá adulta mayor que la tienen que mover porque no puede estar inhalando esto.

Vecinos ya han realizado denuncias al organismo Agua de Hermosillo

Mencionó que desde hace un mes y medio han reportado la situación al Ayuntamiento, a través de Agua de Hermosillo, Patrulla Verde y Atención Ciudadana, sin embargo, pese a recibir diversos folios, su reporte no ha resuelto el problema, por lo que decidieron bloquear parcialmente las calles para manifestar su inconformidad.

Hay mucho trabajo yo creo, pero no ha habido atención, tenemos el negocio enfrente con Agua de Hermosillo y nos dicen que en un periodo de 24 a 72 horas nos van a atender y no llega.

Las familias afectadas reiteraron el llamado a las autoridades para encontrar una solución definitiva al problema.

con información de Gustavo Moreno.

