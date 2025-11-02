Carlos Manzo y Yolanda Sánchez, Entre los 7 Ediles Asesinados en Cuatro Años en Michoacán

Autoridades del Gobierno de Michoacán confirmaron el 1 de noviembre de 2025 la muerte del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, tras un atentado en el centro de la ciudad durante el inicio de un evento público.

Con este crimen en contra de Manzo, suman siete los ediles asesinados en cuatro años.

VIDEO: Confusión y Tensión en Festival de Día de Muertos en Uruapan Tras Ataque a Alcalde Carlos Manzo

Noticia relacionada: Transporte Público en CDMX 2025: ¿Subirá la Tarifa del Pasaje en el Metrobús?

Cronología de los ataques a presidentes municipales en Michoacán

La secuencia de agresiones contra presidentes municipales en Michoacán en poco más de 4 años son:

Enrique Velázquez Orozco (PRI), Contepec: Su cuerpo fue encontrado el 7 de febrero de 2022 en un predio de la localidad del Jacal a dos días de ser reportado desaparecido.

(PRI), Contepec: Su cuerpo fue encontrado el 7 de febrero de 2022 en un predio de la localidad del Jacal a dos días de ser reportado desaparecido. César Arturo Valencia Caballero (PVEM), Aguililla: Fue atacado el 11 de marzo de 2022. Hombres armados agredieron al alcalde mientras se trasladaba en una camioneta en dicho municipio.

(PVEM), Aguililla: Fue atacado el 11 de marzo de 2022. Hombres armados agredieron al alcalde mientras se trasladaba en una camioneta en dicho municipio. Guillermo Torres Rojas (PRI), Churumuco: El ataque ocurrió el 31 de marzo de 2024 en la capital michoacana. El edil cenaba en una taquería cerca del monumento a Lázaro Cárdenas.

(PRI), Churumuco: El ataque ocurrió el 31 de marzo de 2024 en la capital michoacana. El edil cenaba en una taquería cerca del monumento a Lázaro Cárdenas. Yolanda Sánchez Figueroa ( PAN), Cotija: Fue asesinada el 3 de junio de 2024 en su municipio. La alcaldesa había sido víctima de un secuestro en septiembre de 2023 en Jalisco, aunque apareció con vida tres días después.

PAN), Cotija: Fue asesinada el 3 de junio de 2024 en su municipio. La alcaldesa había sido víctima de un secuestro en septiembre de 2023 en Jalisco, aunque apareció con vida tres días después. Salvador Bastida García (Partido del Trabajo, Morena, PVEM), Tacámbaro: Fue asesinado el 5 de junio de 2025 junto a su escolta.

(Partido del Trabajo, Morena, PVEM), Tacámbaro: Fue asesinado el 5 de junio de 2025 junto a su escolta. Martha Laura Mendoza Mendoza (Morena), Tepalcatepec: Su asesinato se reportó el 17 de junio de 2025 a las afueras de su domicilio, en el ataque también su esposo fue asesinado mientras que su hijo resultó herido.

(Morena), Tepalcatepec: Su asesinato se reportó el 17 de junio de 2025 a las afueras de su domicilio, en el ataque también su esposo fue asesinado mientras que su hijo resultó herido. Carlos Manzo Rodríguez (Independiente), Uruapan: Se convirtió en el presidente municipal asesinado más reciente, el crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2025 tras el ataque sufrido en el centro de Uruapan.

Edil electo desaparecido

A la lista de ediles asesinados se agrega el caso de un presidente municipal electo aún no localizado. Gilberto Mejía Salgado, electo en Penjamillo por el Partido Encuentro Solidario (PES), se encuentra desaparecido desde el 29 de junio de 2021.

Las investigaciones determinaron que Mejía Salgado abría su negocio en la zona centro de Penjamillo cuando un grupo armado lo obligó a subir a una camioneta. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) no han reportado avances sobre su paradero.

Historias relacionadas:

CH