Carlos Manzo Ofreció Cerca de Un Millón de Pesos a Policías por Decomisos Relevantes
N+
El alcalde de Uruapan destacó mediáticamente entre los ediles del país por su discurso y propuestas de combate al crimen
COMPARTE:
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado este sábado, ofreció hasta un millón de pesos a policías como recompensa por hacer decomisos relevantes y no caer en sobornos de integrantes del crimen organizado.
En junio pasado, el edil realizó un llamado a los agentes municipales a actuar con honestidad, mientras que generó controversia por la compra de un vehículo blindado.
"Actúen con honestidad, no agarren dinero del crimen, no siembren cosas y que actúen con mucho apego a la ley (...) Vamos a entregar casi al rededor del millón de pesos de recompensas de bonos de gratificaciones por los últimos decomisos de este mes", dijo en conferencia de prensa.
Noticia en desarrollo.